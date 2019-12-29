“Türk diplomatları için tehlike var”

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Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı, 1982’de şehit eden Hampig Sasunyan, tutuklu olduğu Kaliforniya eyaletinde şartlı tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı, kararın kuvvetle kınandığını ve reddedildiğini belirterek, kararın uygulanmaması için tüm itiraz yollarının kullanılacağını kaydetti. Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan ABD Kongresi’nin kabul ettiği “Ermeni Soykırımı” kararının, “nefret suçu işleyenlere cesaret verdiğini, katilleri cinayete teşvik ettiğini” belirtirken, Türkeyi Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, “Türk diplomatları için tehlike var” diye uyardı.

Terör örgütü ASALA, yurt dışındaki Türk diplomatlarına yönelik 1970’lerde başlayan ve 1980’lerde devam eden çok sayıda saldırı gerçekleştirmiş, saldırılar neticesinde 31’i diplomat 58 Türk vatandaşı şehit olmuştu. Dönemin Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu olan Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982’de, Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları üyesi Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından uğradığı suikast sonucu şehit edilmişti. Katliamı Ermeni terör örgütü ASALA üstlenirken, faillerden Sasunyan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Sasunyan, 2006’dan itibaren 5 kez şartlı tahliye talebinde bulunmuş, talepler Türkiye’nin de girişimleri ile reddedilmişti. Ancak, Sasunyan, 27 Aralık’ta, bu kez şartlı tahliye edildi.

‘SOYKIRIM KARARI CESARET VERİYOR’

Cumhuriyet’e konuşan eski TBMM Başkanvakili Uluç Gürkan, ABD Kongresi’nin kabul ettiği “Ermeni Soykırımı” kararının, Sasunyan’ın tahliyesi gibi sonuçlara yol açtığını belirterek, “Bu bir anlamda, bir katilin ‘ataları soykırıma uğradığı’ gerekçesiyle işlediği cinayetin meşru sayılması anlamına geliyor. 1970’li ve 1980’li yıllarda Türk diplomatlarına karşı gerçekleştirilen Ermeni katliamlarının tekrarlanması, teşviki noktasında da bir hukuk ayıbı olarak kayda geçmelidir” dedi. ABD Kongresi’nin kabul ettiği ‘soykırım’ kararının, Türk diplomatlara karşı işlenen nefret suçlarını işleyenlere cesaret verdiğini kaydeden Gürkan, “Katilleri de cinayete teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

‘KARAR, CESATRETLENDİRİCİ’

TBB Başkan Yardımcısı avukat Hüseyin Özbek, ABD Kongresi’nin ‘soykırım’ kararı sonrasında, şartlı tahliyenin kabul edilmesinin “Amerika’da hakim olan atmosferi ve ABD’de Türkiye’ye yönelik bakışın değiştiğinin göstergesi” olduğunu kaydetti. Özbek, “Karar, aynı eylemi gerçekleştirmeyi düşünenler için caydırıcı değil, cesaretlendiricidir. Türk temsilcilerine yönelik fiziki saldırıların başlama endişesini doğuruyor. Türk diplomatları için tehlike var” dedi.

‘NEFRET SUÇU EYLEMİ’Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklama ile tahliyeye tepki gösterdi. Kaliforniya Valisi’nin onayına tabi ve temyize açık bulunan kararın kuvvetle kınandığı ve reddedildiği belirtilen açıklamada, “Karar, evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışına aykırılık teşkil ettiği gibi terörizmle mücadelede işbirliği ruhuyla da bağdaşmamaktadır. Sasunyan’ın, Türk düşmanlığıyla beslenen çarpık bir ideolojiye dayanarak, planlı ve kasıtlı olarak işlediği ve mahkumiyeti müddetince hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu eylemi basit bir cinayet değil, bir nefret suçu ve terörist bir eylemdir. Türkiye, son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan bu vahim kararın uygulanmaması için tüm itiraz yollarını kullanacaktır” denildi.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1711507/turk-diplomatlari-icin-tehlike-var.html

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