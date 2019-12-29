Müslümanları ve Hristiyanları “kısırlaştıralım”

Hindu milliyetçisi siyasi lider, ülkede İslamiyetin ve Hristiyanların yayılmasından endişe ettiğini dile getirdi. Hindu milliyetçisi Tüm Hindistanlılar Partisi lideri Sadhvi Deva Thakur, ülkede Hristiyanların ve Müslümanların sayısının artmasını engelleme çağrısında bulundu.

Thakur, Müslümanların ve Hristiyanların “kısırlaştırılması” gerektiğini ve bu şekilde dini vecibelerinin kısıtlanmasının sağlanması gerektiğini ileri sürdü. Thakur, “Müslümanların ve Hristiyanların nüfusu günden güne artıyor. Bunu frenlemek için, adım atmalı ve Müslümanlarla Hristiyanların sayılarının artmayacak şekilde sterilize edilmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Bülteni’nin haberine göre Thakur ayrıca, ülkedeki Hindulara daha fazla çocuk sahibi olma ve nüfuslarının artmasını sağlama çağrısında bulundu. Bu şekilde dünyada etkin olabileceklerini ifade etti.

Hindu milliyetçisi liderin tartışmalara neden olan bu açıklamalarında ayrıca, Müslümanların ve Hristiyanların ibadethanelerine müdahale çağrısı da bulunuyor. Thakur, Hindistan’da bulunan camilere ve kiliselere Hindu tanrıçalarının heykellerinin yerleştirilmesini istedi.

https://on5yirmi5.com/dunya/ulkeler/muslumanlari-ve-hristiyanlari-kisirlastiralim/

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