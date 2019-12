KARANLIĞA MEKTUPLAR – 7

Dağhan Dönmez

Yılbaşına dair…

Yılın son günleri, çocuksu bir umudu beraberinde getirir. Bilhassa o yıllarda, kısa pantolonla koşuştuğumuz çocukluk boyunca; yıl sonu demek, ailenin bir araya gelip, kağıt oynaması demekti. Çam sakızı kabilinden hediyelerin, elden ele dolaşması, teyzelerin, annelerin sarmalarla, böreklerle masayı donatması demekti. Ve elbette Zeki Müren demekti! Saat 12’yi vurduğunda, Zeki Müren’in ağdalı Türkçesiyle, onu yaratan ve yaşatan halkına iyi dileklerini sunması… Sanki paşa çıkıp, konuşmasa ve ardından tatlı tatlı şarkılarını söylemese; yeni yıla girilemeyecek gibiydi. Rengarenk, menevişli süs ışıklarının, gönlümüzü aydınlattığı günlerindi yılbaşları.

Oysa bugünlerde sokaklarda, kendisine dini cemaat süsü veren bazı grupların hazırladığı, Noel Baba’nın şeytana benzetilen bir yüzle tasvir edildiği afişler görüyorum. Afişlerde, Noel Baba ve yıl başı kutlamaları lanetleniyor. Bu lanetleme vakası, beni yıllar önce okuduğum, Claude Şevi-Strauss’un “Hepimiz Yamyamız” kitabına döndürdü. Kitabın “Noel Baba’nın Çilesi” adlı bölümünde şöyle yazılıyor:

“Pazar günü öğleden sonra saat üçte, ak sakallı adamcağız, birçok masumun başına geldiği gibi, aslında idamını alkışlayacakların işlemiş oldukları bir kabahatin bedelini ödedi. Ateş sakalını sardı ve dumanlar içinde gözden kayboldu.

İnfaz sonrasında, aşağıda özeti bulunan bildiri yayımlandı:

Yalana karşı mücadele etme arzusundaki tüm Hristiyan ailelerini temsilen Dijon Katedrali önünde toplanan iki yüz elli çocuk, Noel Baba’yı yakmışlardır. Bir gösteriden ziyade simgesel bir jest söz konusudur. Noel Baba yakılarak kurban edilmiştir. Başkaları ağzılarına geleni söyleyip yazsalar ve Noel Baba’yı Kamçılı Baba’nın karşıtı haline getirseler de, gerçekte, çocuklarda din duygusu yalanla uyandırılamaz ve bu hiçbir şekilde bir eğitim yöntemi olamaz.

Biz Hristiyanlar için Noel Yortusu, Kurtarıcı’nın doğumunun kutlandığı gün olarak kalmalıdır.”

Strauss’un bize aktardığı Noel Baba’nın Dijon Katedrali önünde fanatik Hristiyanlar tarafından yakılması olayı, bizdeki itirazın temelinde Müslümanlık değil; bağnazlık olduğunu gayet açık ortaya serer. Noel Baba efsanesinin, Türklerdeki Ayaz Ata olduğu bahsine hiç girmiyorum bile…

Yeni yılın kalbinizi nefretle değil, sevgiyle doldurması temennisiyle…

Ha bir de tabii, yeni yıl size her şeyin en güzelini, her şeyin en iyisini, huzur, neşe, sağlık getirsin efendim. Her şey, her zamankinden daha güzel olsun efendim…

