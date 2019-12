İYİ Parti’den Van Akdamar adasında anlamlı tören

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Bir grup İYİ Partili sivil toplum örgütleriyle beraber Van Akdamar adasına giderek 104 yıl önce Ermeni çetecilerin tecavüzünden kurtulmak için göle atlayarak hayatlarına son veren 50 Türk kadını için göle karanfil bıraktı, hep birlikte Sarı Gelin Türküsün

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Parti Danışmanı Vedat Yenerer’in organizasyonu ile Van’a gelen 15 kişilik İyi partili grubun yanı sıra Van il yöneticileri, Iğdır-ASİMDER, Aydınlar Ocağı, Kadirşinaz Vanlılar Derneği ve Büyük Türk milleti Platformu temsilcileri ile çok sayıda duyarlı siyasetçi, eski bürokrat ve vatandaşlar bir araya gelerek önce Zeve Ermeni Mezalimi anıtına gittiler. Ermeni çetelerin 1915-1918 yılları arasında katlettiği yaklaşık 2500 Türk için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.



Aralarında , İyi Parti MDK Üyesi Aspay Cebeci Şener, İstanbul Bayrampaşa İlçe Bşk.Raif Güler, İyi Parti KK ve GİK Üyesi Gazi Hüseyin Özlük, İyi Parti KK Üyesi Sevinç Gümüş, İyi Parti İstanbul İl Bşk Yrd. Ahmet Eremli, İyi Parti İstanbul İl Yöneticisi Meliha Apaydın, İyi Parti K. Çekmece İlçe Teşkilatından Hatice Kızmaz, İyi Parti Gençlik Kollar Bşk Yrd. Av. Gökçe Eren, İyi Parti İzmir İl Yönt Kur. Üyesi Ebru Candaş Güleç, İyi Parti Van İl Bşk Yrd.Serkan Saygın, Erciş İlçe Bşk. Yakup Özlek, İyi Parti İzmir Gönüllüsü Ayşe Karagöz, Iğdır İyi Parti üyesi İsa Özgen, Iğdır-ASİMDER Başkanı Göksel Gülbayır, Anadolu Aydınlar Ocağı Bşk Yrd.Kamile Bekdemir, Büyük Türk Milleti PlatformuTemsilcisi Kerim Durdaş, Milli Yüzücü-Aktivist Alper Sunaçoğlu,Van Kamusen E. Başkanı Ünal Çavuşoğlu, Kadirşinaz Vanlılar Derneği-Süheyla Dabakoğlu’nun da bulunduğu grup daha sonra Gevaş’a , oradan da bir tekneyle Akdamar adası yakınlarına giderek demir attılar.



Grup adına bir açıklama yapan İyi Parti KK Üyesi ve Parti Danışmanı Vedat Yenerer bölücü Ermeni çeteciler tarafından Akdamar adasına tecavüz edilmeye getirilirken iffetlerini korumak için göle atlayarak hayatlarına son veren 50 Türk kadınını andı ve onlar için fatiha okudu. Yenerer “ bacılarımızın naçiz bedenlerinden arta kalanların hala bu sularda olduğunu biliyoruz. Onları ruhları şad olsun asla unutmayacağız. Buradan onları karanfillerimizi suya bırakarak selamlıyoruz. Onların anısına Ankara’ya büyük bir “İffet Anıtı” dikilmesini istiyoruz ve çalışma başlattık “ dedi.

Daha sonra İyi Parti KK ve GİK Üyesi Gazi Hüseyin Özlük Sarı Gelin türküsünü grupla birlikte söyledi.

Milli Yüzücü ve Aktivist Alper Sunaçoğlu da Ermeni işkenceleri karşısında iffetlerini korumak için göle atlayarak hayatlarına son veren genç-yaşlı Türk kadınları yad etmek için gölün soğuk sularına girerek adaya yüzdü. Karanfillerin atıldığı yere yüzüp göğsünden çıkarttığı Türk bayramı açarak onları selamladı.

Yapılan basın açıklaması:



“İyi Partililer, Anadolu Aydınlar Ocağı, Asimder, Kadirşinaz Vanlılar Derneği, ve Büyük Türk Milleti Platformu gibi sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri ile vatansever dava arkadaşlarımla hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün burada toplanmamızın nedeni, bundan tam 104 yıl önce 26 Aralık’ta “Bölücü Ermeni” çetecilerin işgali altında Müslüman Türklere işkence ve tecavüz adasına dönüştürdükleri Akdamar adasına, gemilerle götürülürken iffetlerini korumak için suya atlayıp hayatlarına son veren ve tarihin hazin ve kara sayfalarına işlemiş 50Türk bacımızı unutmadığımızı ve unutmayacağımızı göstermek, onları anmak ve yad etmektir.

17 yıldır Türkiye’yi yöneten AKP yönetimi, ne acıdır ki sayısız 104 yıl önce, Türk kadınlarının iffetlerini işkenceyle çiğnemek üzere hapsedildikleri kiliseyi gayrı milli bir kararla “Anıt müze”leştirmiştir. Ayrıca, izinsiz olarak yapılan ayin ve vaftiz törenlerini de görmezden gelmektedir. Hatta; üzerinde haç olan her tarihi yapıyı Ermeni vakıflarına veren AKP’nin, gerçekte Hıristiyan Peçenek Türklere ait olduğu ortaya çıkan bu kilisenin tapusunu da oldu bittiyle vermek için fırsat kolladığını biliyoruz.

Kana susamış Ermeni çetelerinin Erçiş’te tanınmış Türk ailesi Çavuşoğlu ailesini samanlıkta katletmesinden yılar sonra bulunun kemikler, ibretlik belge olarak Van müzesinde sergilenirken, Akdamar adasındaki kilisenin Ermeni vakıflarına verilmesi ve ibadete açılması sonrasında depoya kaldırılmıştır. Gerekçe olarak da Van’a gelen Ermenilere ‘ayıp’ olduğu vurgulanmıştır. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, bin kere yazıklar olsun… Katledilen ecdadımızın kemikleri Van müzesine geri getirilsin, tüm dünya Ermeni mezaliminin somut belgesini yerinde görsün. Bu kemikleri gayrı milli AKP ve bakanları geri getirmezse ant olsun ki biz hepsini müzedeki yerlerine er geç geri getireceğiz…

Ermenistan Türkiye futbol maçında Azerbaycan ve Doğu Türkistan bayraklarını yasaklayan AKP hükümeti ve Dışişleri bakanlığı pek çok tutumu ile bölücü Ermeni seviciliğini perçinlemiştir. Bu da yetmemiştir:

Bugün Çin, Doğu Türkistan’da Çinazi kampları kurmuş Uygur Türklerine Müslüman Türklere yönelik açık bir etnik ve kültürel temizlik yapmaktadır. AKP bu durumu görmezden gelip, sessiz kalmaktadır.

Irak’ta, Suriye’de Kırım’da yaşayan Türklere açıkça zulmedilmektedir. AKP Müslüman ve Türk Rabialara değil, Mısırlı Arap Rabia için ve Türk düşmanı Suudi Arabistan kralı için utanmadan yas ilan etmektedir.

Bugün Türk dünyasını bilerek ve isteyerek sahipsiz ve yalnız bırakılmıştır.

“Kanal yapıyoruz “ diyerek kanla alınmış Türk’ün toprakları ve kimliğimiz mevcut hükümet tarafından resmen Araplara satılmaktadır.

ABD Senatosu, Ermeni karar tasarısını kabul ettiğinde, bu hükümet cılız bir kınamayla sessiz kalarak adeta destek vermiştir.

Şimdi soruyoruz size: Siz nasıl Türksünüz? Nasıl Müslümansınız?

Durum bugün böyleyken,104 yıl önce tecavüz adasına götürülürken iffetlerini korumak için intihar eden bacılarımızın naçiz bedenlerinin hala Van Gölü’nün dibinde yatıyor olduğunu hatırlatmak isterim..

İşkence ve tecavüz adasına döndürülen Akdamar’da yüzyıllarca beraber yaşadığı Osmanlı-Türk milletini, kendilerine devlet kuracakları vaadi ile kandıran Fransız ve Rusların askeri üniformalarını giyerek sırtından vuran Ermenilerin, işkenceleri sonucu aklını kaybeden Nezo Hatun’u,

Ermeni zulmünden kurtulmak için kendilerini ateşe verip “Gelin kızlar, bizim düğünümüz var. Bugün bizim düğün günümüzdür…” diye ölüme giden Zeve’li genç kızları…

Yaşadıklarını “Akşam oldu mu bizim içimize Ermeniler çeteciler gelirdi.150 kadar kadının içinden on, on birini seçip götürürlerdi…”diye başlayıp devamında dilimizin söylemeye varamadığı eziyetleri anlatan Seher’i…

Daha 7 yaşında ve 9 yaşında olan ve o küçücük yaşta, yine dilimizin söylemeye varmadığı insanlık dışı muameleyi gören Fatma ve Güfaz’ı…

Zorla götürülürken kendilerini köprüden Mermit Çayı’na atan iki taze gelin; Zahide ve Fatma’yı…

Derviş Efendi’nin, gözleri önünde söylemeye ar ettiğimiz, o iğrenç eziyeti gören kızları Hayriye ve Şadiye’yi…

Ağzına balta sapı büyüklüğünde bir kazık çakılan, dili koparılıp bu kazığın üstüne çivilenen 70 yaşındaki Gevaş müftüsünü de asla unutmadık unutmayacağız…

Geçmişte bu eziyetleri yapanlara lanet olsun!.

Geçen hafta, biraz evvel yukarıda da bahsettiğimiz, ABD Temsilciler Meclisi’nde Sözde Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısını kabul ederek, Ermenilerin Türkiye’de Soykırıma uğradığı yalan ve iftiralarının gündeme getirildiği şu günlerde, Van’da meydan gelen bu olayın Dünya Kamuoyu’nun dikkatlerine sunulmasının çok önemlidir. 1915-1918 yılları arasındaki Ermeni-Rus işgalinde asıl katliama uğrayanların ve mağdurun Türk Halkı olduğu gerçeğinin gündeme tekrar tekrar getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Artık “fiziki” bir delil bulmak mümkün değil belki, ama ruhları, hatıraları burada bu sularda… Ve onların üzerinden geçerek ulaşıyorsunuz adaya..Nasıl irkilmiyorsunuz? Nasıl ürpermiyorsunuz?

Burda bu toplantıdan bile rahatsız olan AKP ve destekçilerine tekrar soruyorum: Siz nasıl Türksünüz? Nasıl Müslümansınız? Siz nasıl insansınız?

Şimdi buradan bir çağrıda bulunuyoruz:

Türkiye’nin kalbine; Ankara’nın en merkezi yerinde bir parka, geçmişte bu Ermeni mezalimi karşısında iffetlerini korumak için göle atlayarak hayatlarına son veren genç yaşlı 50 Türk kadını için bir İFFET ANITI dikilmesi talebinde bulunuyor ve bu konuda en kısa zamanda da çalışma başlatacağımızı da belirtmek istiyorum.

Sözlerime son verirken naçiz bedenlerinin parçaların hala etrafımızda olduğunu bildiğimiz bacılarımızı büyük bir üzüntüyle birlikte saygı ve hasretle selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım,ı önce bacılarımızın aziz ruhlarına Fatiha okumaya ve karanfillerimizi suya bırakarak onları selamlamaya davet ediyorum.

Ruhları şad olsun..

Ne Mutlu Türküm diyene

Daha sonra İYİ Parti GİK Üyesi Gazi Hüseyin Özlük sazıyla Sarı Gelin türküsünü çalacak hep birlikte söylenecek.

Son olarak milli yüzücümüz Alper Sunaçoğlu, Gölün soğuk suyuna girip adaya yüzecek ve Türk bayrağı açarak bacılarımızın ruhlarını selamlayacak..”

Kaynak Yeniçağ: İYİ Parti’den Van Akdamar adasında anlamlı tören

