Galata Meydanı’nda Hanuka kutlanacak

Hanuka Bayramı’nın 7. mumu İstanbul’un tarihi mahallesi Galata’da yakılacak.

Bir zamanlar Yahudi cemaatinin yoğun olarak yaşadığı İstanbul’un Galata mahallesi 28 Aralık Cumartesi günü güneş battıktan sonra tarihi bir gün yaşayacak.

Türk Yahudi Toplumunun, Beyoğlu Belediyesi ile ortak düzenlediği Hanuka kutlamasında, bayramın 7. mumu törenle yakılırken, Sami Levi Orkestrası da konuklara bir konser verecek.

Tören, Yahudi kutsal günü Şabat’ın bitiş dualarının Neve Salom Sinagogunda tamamlanmasından sonra başlayacak. Hanuka Bayramı 2015 yılından bu yana İstanbul’da kamuya açık alanlarda kutlanıyor.

2015 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk kez Hanuka Bayramı Ortaköy Meydanında, devlet erkanının katılımıyla kutlanmıştı. Hanuka Bayramı, geçtiğimiz yıl da Şişli Belediyesinin ev sahipliğinde, Türk Yahudi Toplumu ile birlikte Maçka’daki Nişantaşı Sanat Parkında kutlanmıştı.

http://www.salom.com.tr//haber-113044-galata_meydaninda_hanuka_kutlanacak.html

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