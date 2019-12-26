Şarkıcı Bengü’ye yılbaşı ayarı: Dinimizde böyle bir şey yok

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Şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabı Instagram’dan Hristiyan adeti yılbaşını kutlarken, paylaşım yaptığı görselde arkasında bulunan Hristiyanların Noel ağacı sebebi ile eleştirilerin hedefi oldu.

Şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Hristiyan adeti yılbaşını kutladı. Bengü paylaşım yaparken kullandığı videoda arkasında duran Hristiyanların Noel ağacı sebebi ile eleştirilerin hedefi oldu.

‘Ben bizim bayramımızı kutlayan hiç bir gavur görmedim’

Bengü’nün bir takipçisi, şarkıcıyı arkasında bulunan Noel ağacı sebebi ile şöyle uyardı:

“Dünya’da yılbaşı ağacı diye bir şey yok, bizim ülke hariç. Hristiyanlar, ayın 23-24’ünde kutladığı bayramları için alırlar ağac. Bizim ünlüler nedense Hristiyanların her şeyine özeniyorlar anlamadım. Ben bizim bayramımızı kutlayan hiçbir gavur görmedim. Bazı ünlüler de ‘çocuklar için aldık’ diye yorum yaparlar. Çocuğuna ‘dinimizde böyle bir şey yok’ demek yerine hemen ağaç alıyorlar. Nasıl bir iş anlamadım!”

Bengü takipçisinin eleştirileri karşısında tahammülsüz davranarak, ‘Sen alma’ diye cevap verdi.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/sarkici-benguye-yilbasi-ayari-dinimizde-boyle-bir-sey-yok-979961.html

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