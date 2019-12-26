İmamoğlu’ndan Türkiye Ermeni Katolik Kilisesi ruhani önderine Noel ziyareti (Foto)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hristiyan aleminin Noel Bayramı’nı kutlamak amacıyla kentteki dört kilisenin ruhani liderleriyle bir araya geldi. İmamoğlu, sırasıyla, Balat’taki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Beyoğlu’ndaki Keldani Katolik Kilisesi, Ermeni Katolik Kilisesi ve Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret etti.

Her vatandaşın inancına saygılı ve aynı mesafede hizmet etmeyi önemsediklerini belirten İmamoğlu, “Bu şehrin her bir ferdi bu kentin asil üyesidir. Hiç kimsenin birbirinden üstünlüğü olamaz. O bakımdan, eşit bireyler olarak, bu şehrin 16 milyon eşit insanları olarak, hep beraber barışa, huzura dönük bir mücadele vermeliyiz. Buna en büyük katkıyı da özellikle inançlar katmalı” dedi.

Türkiye Ermeni Katolik Kilisesi ruhani önderi Başepiskopos Levon Zekiyan ise İmamoğlu’nun ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’un, bu toprakların çok büyük bir geleneği var; çok kültürlülük, çok çeşitlilik. Bunun ihya edilmesi bence aynı zamanda bir gurur vesilesidir. Şu anda büyük bir göç sorunu var. Avrupa, bununla baş edemiyor. Maalesef faşizan tutumlar gittikçe artıyor. Bu toprakların özünden gelen bir şey var ki eğer biz, Türkiye olarak, tüm çeşitliliğiyle, aynı zamanda tek ruhla dayanışmayı başarabilirsek, belki de Avrupa’ya bile bir model sunabiliriz.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/26/İmamoğlu-Türkiye-Ermeni-Katolik-Noel/172922

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