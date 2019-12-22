Vizesiz Ülkelerden Ermenistan!

Dünya da gezilecek yüzlerce yer var ve yeni yerler gezmek size çok iyi gelecektir. Vize sorunu yaşamadan gezebileceğiniz yerlere bir göz atmak istemez misiniz? İşte Ermenistan hakkında bilinmeyenler?
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Yaklaşık 3 milyon nüfusuyla Asya kıtasında yer alan Ermenistan, Güney Kafkasya’da denize kıyısı olmayan bir ülkedir.
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Bu ülke daha önce Sovyetler Birliği’ne bağlı bir cumhuriyet iken 1991 yıllında bağımsızlığını kazanmıştır.
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Ülkenin kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran, batısında Türkiye ve Nahçıvan bulunur.
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Ermenistan’ın Sünik bölgesinde yer alan Goris, gezilip görülmesi gereken harika bir şehirdir. Bu şehir, Ermenistan ve Dağlık Karabağ sınırına en yakın yerdir.
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Burada birçok doğal güzellik alanı ve tarihi yapılar bulunur. Dünyada ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken bir şehirdir.
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Özellikle ülkemizdeki peri bacalarını andıran yapılarını görüp ziyaret edin bunun dışında Ortaçağ Goris Mağara Konutları, Goris Kaya Ormanı, Kotrats Kervansarayı, Axel Bakounts Müzesi ve tarihi kiliseyi mutlaka ziyaret edin.
https://www.haber365.com.tr/vizesiz-ulkelerden-ermenistan-p7-g38620.html
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