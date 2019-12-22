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Vizesiz Ülkelerden Ermenistan!

2019-12-22

Dünya da gezilecek yüzlerce yer var ve yeni yerler gezmek size çok iyi gelecektir. Vize sorunu yaşamadan gezebileceğiniz yerlere bir göz atmak istemez misiniz? İşte Ermenistan hakkında bilinmeyenler?

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Yaklaşık 3 milyon nüfusuyla Asya kıtasında yer alan Ermenistan, Güney Kafkasya’da denize kıyısı olmayan bir ülkedir.

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Bu ülke daha önce Sovyetler Birliği’ne bağlı bir cumhuriyet iken 1991 yıllında bağımsızlığını kazanmıştır.

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Ülkenin kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran, batısında Türkiye ve Nahçıvan bulunur.

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Ermenistan’ın Sünik bölgesinde yer alan Goris, gezilip görülmesi gereken harika bir şehirdir. Bu şehir, Ermenistan ve Dağlık Karabağ sınırına en yakın yerdir.

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Vizesiz Ülkelerden Ermenistan! - 6

Burada birçok doğal güzellik alanı ve tarihi yapılar bulunur. Dünyada ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken bir şehirdir.

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Özellikle ülkemizdeki peri bacalarını andıran yapılarını görüp ziyaret edin bunun dışında Ortaçağ Goris Mağara Konutları, Goris Kaya Ormanı, Kotrats Kervansarayı, Axel Bakounts Müzesi ve tarihi kiliseyi mutlaka ziyaret edin.

https://www.haber365.com.tr/vizesiz-ulkelerden-ermenistan-p7-g38620.html

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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