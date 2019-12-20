Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu’nda “Batı’da Tarih Boyu Ermeni Yerleşimleri ” Konulu Seminer Verildi

Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu Kültür Etkinlikleri kapsamında Başepiskopos Levon Zekiyan tarafından düzenlenen “Batı’da Tarih Boyu Ermeni Yerleşimleri ” konulu üç seminerden birincisi gerçekleştirildi.

Başepiskopos Levon Zekiyan’nın sunumuyla gerçekleşen bu ilk seminerde; “-Koloni ve Diyaspora’ terimlerinin kökenleri, Askeri amaç ve hizmetlerle başlayan ilk Ermeni göçlerinin Hindistan’a yapılması, Büyük Tigran döneminde Roma’ya doğru yapılan ilk göçler, Erken Orta Çağ dönemlerinde, Bizans’ta Ermeniler’in masif ve etkileyici varlığı, Ermeni kralları, generalleri ve İtalya’daki Ermeni azizleri gibi konu başlıkları ele alındı.

Tarih severlerin ve cemaatin katılımıyla izlenen bu ilk seminerin ardından; Ermeni Katolik Başepiskoposluğu Kültür Etkinlikleri kapsamında Düzenlenen “Batıda Tarih Boyu Ermeni Yerleşimleri” konulu seminerlerin, periyodik olarak devam ettirileceği duyuruldu.

https://haber.sat7turk.com/turkiye-ermeni-katolik-basepiskoposlugunda-batida-tarih-boyu-ermeni-yerlesimleri-konulu-seminer-verildi/

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