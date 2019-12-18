PATRİK HAZRETLERİ KARDEŞ KİLİSE TEMSİLCİLERİNİ VE BELEDİYE BAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri seçim sonrası tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Şu ana kadar, Patrik Hazretleri’nin seçim haberi, hem cemaat yaşantısında, hem de dış dünyada önemli bir ses getirdi. Bu mutluluk verici tablo, 17 Aralık 2019, Salı, Patrikhane’de devam etti. Kardeş Kilise temsilcileri, belediye başkanları ve siyasi temsilciler, Patrik Hazretleri’ni tebrik etmek için ziyaret ettiler.

Patrik Hazretleri, gün boyunca, Patrikhane kabul salonunda Rum Patriği Bartholomeos I. Hazretleri’ni, Keldani Kilisesi İstanbul Patrik Vekili Mons. Ramzi Garmo’u, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Önderi Mons. Rubén Gonzalez’i, Süryani Patrik Vekili Başepiskopos Mor Filüksinos Yusuf Çetin’i, Süryani Katolik Patrik Vekili Mons. Orhan Çanlı’yı ve selefi Mons. Yusuf Sağ’ı, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Önderi Başepiskopos Levon Zekiyan’ı, Türk Protestan Kiliseleri Birliği üyelerini, Fokolare Topluluğu üyelerini ve Alman Katolik Kilisesi’nden Başrahip Nicolaus Wyrwol’ı ağırladı.

Üst düzey din adamları, refakatçileriyle Patrik Hazretleri’ni ziyaret ettiler. Her bir temsilci, Episkopos Sahak’ın, Türkiye Ermenileri Patriği seçilmesinden duydukları memnuniyeti bildirdi. Misafirler özellikle Patrik Hazretleri’nin ekümenik çevrelerce tanındığını söyleyerek, kiliseler arası diyaloga sunduğu katkıyı hatırlattılar. Her biri, Türkiye Ermenileri Patrikliği’ni dualarında özel olarak anmış ve Makam için Rab’den esenlik ve bereket dilemişlerdi. Kardeş kilise temsilcileri, bu doğrultuda, Patrik Hazretleri’ne yeni görevinde başarılar dilediler.

Ziyaret esnasında en öne çıkan ruhani lider, Rum Patriği Bartholomeos I. Hazretleri oldu. Bartholomeos Hazretleri, seçim ve ziyaret vesilesiyle, Patrik Hazretleri’ne episkoposluk kolyesi ve haç hediye etti.

Patrik Sahak II. Hazretleri, ruhani tüm liderlere Patriklik Makamı adına teşekkür etti. Onların varlığı, kiliselerarası kardeşliği pekiştiriyor ve Rab İsa Mesih’te kardeşlik sevgisini güçlendiriyordu. Patrik Hazretleri, seçim sonrası Patriklik Makamı’nda beliren bereketin, tüm kardeş kiliselere ve cemaatlerine de yayılmasını diledi.

Patrik Hazretleri, ruhani liderlerin yanı sıra, belediye başkanlarını ve siyasileri de kabul etti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve danışman Nurhan Palakoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve danışman Hovsep Özacar, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve Macaristan Başkonsolosu Laszlo Keller Patrikhane’yi ziyaret ettiler.

Belediye başkanları arasında en dikkat çeken Bayrampaşa Belediye Başkanı oldu. Sayın başkan, Patrik Hazretleri’nin Bayrampaşalı olduğunu öğrenerek, kendisiyle şahsen makamında tanışmak ve kendisini ziyaret etmek istemişti. Sohbet esnasında, Patrik Hazretleri, gençlik yıllarından anıları paylaşırken, sayın başkan ilgiyle dinledi. Başkan Aydıner, ziyaret vesilesiyle, Bayrampaşa’nın tarihini belirten bir kitabı ve porselen bir tabağı, Patrik Hazretleri’ne hediye ederken, tüm Bayrampaşalılar adına kendisine başarı dileklerinde bulundu.

Tüm ziyaretçiler, Patriklik Makamı’nın tarihi ve faaliyetiyle, Türkiye’deki en önemli kurumlardan birisi olduğunu belirttiler. Bu nedenle, Patrik, sadece dini işlerle ilgili olmanın yanı sıra, temsiliyet yetkisiyle de donatılmıştı. Patrik seçiminin sonuçlanması bu nedenden dolayı, Ermeni cemaatinde olumlu gelişmelere yol açacaktı. Ziyaretçiler, Patriklik Makamı’na her zaman yardım etmeye hazır olduklarını belirttiler.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/patrik-hazretleri-kardes-kilise-temsilcilerini-ve-belediye-baskanlarini-kabul-etti/

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