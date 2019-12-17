İstanbul-Yerevan-İstanbul uçuşları yeniden gerçekleştirilecek



İstanbul-Yerevan-İstanbul seferleri de gerçekleştiren AtlasGlobal Havayolları, ekonomik nedenlerle 26 Kasım’da durdurdukları uçuşlarının 21 Aralık’ta yeniden başlayacağını duyurdu.

Böylece haftada 4 kere yapılan İstanbul-Yerevan-İstanbul seferlerine de yeniden başlanacak.

AtlasGlobal’in internet sitesinden yapılan açıklamada, rezervasyon portalının yeniden hizmete açıldığı ve 26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açığa alındığı belirtildi.

Havayolları şirketi açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik talepleri için yolcuların doğrudan biletlerini satın aldıkları acente veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numasıyla birlikte iletişime geçebileceklerini bildirdi.

AtlasGlobal’in açıklamasına göre, açığa alınan biletlerle ilgili işlemler 19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde tamamlanacak.

Firma 26 Kasım’da iş ortaklarına gönderdiği mesajda “Yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekonomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır. Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz” demişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/17/Yerevan-İstanbul-uçuş/172212

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