ABD Dışişleri: Senato’nun Ermeni Soykırımı Kararına Katılmıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Senato’nun Ermeni Soykırımı tasarısını onaylamasına ABD yönetimi olarak katılmadıklarını, Trump’ın 24 Nisan 2019’daki açıklamalarıyla aynı fikirde olduklarını söyledi. Türkiye Trump’ın söz konusu açıklamalarına da tepki göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD Senatosu’nun Ermeni Soykırımı Tasarısını onamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Senato’nun kararına katılmadıklarını belirten Ortagus, “Yönetimin 1915 olaylarına ilişkin pozisyonu değişmedi. Bu konudaki görüşümüz, geçen nisan ayında Başkan Donald Trump’ın net açıklamasında yansıtıldığı gibidir” dedi.

Trump Nisan’da ne demişti?

Donald Trump, Ermeni soykırımının yıldönümü olan 24 Nisan 2019’da yaptığı açıklamada “Meds Yeghern (Büyük Felaket)” ifadesini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugün Büyük Felaketi anıyor ve 20. yüzyılın en kötü toplu katliamlarından birinde acı çekenleri onurlandırıyoruz. 1915’ten başlayarak 1,5 milyon Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında sınır dışı edildi, katledildi ya da ölüme zorlandı. Bu anma gününde Amerika ve dünya genelindeki Ermeni toplumuna hayatlarını kaybedenlerin yasını tutuyoruz…

“(…) Geçmiş trajedileri yeniden tekrarlamamak için bunlardan ders alma sözü veriyoruz. Ermeniler ve Türklerin acı tarihlerini kabul etme ve bununla hesaplaşma yolundaki çabalarından memnuniyetle duyuyoruz. Büyük Felaket sırasında kaybedilen hayatları hatırlamada Ermeni halkının yanında duruyoruz ve daha barışçıl bir dünyaya olan bağlılığımızı yeniden vurguluyoruz.”

Ankara Trump’ın açıklamasını beğenmemişti

Trump’ın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yazılı açıklama yapıldı:

“ABD Başkanı Trump’ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2019 tarihli açıklamasını reddediyoruz. Ermenilerin kurguladıkları sübjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez.

“Aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarını bir kez daha hatırlatarak Başkan Trump’ı adil olmaya davet ediyoruz.

“Türkiye, 104 yıl önce yaşanan olayların her yönüyle anlaşılması için Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin arkasındadır.

“1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermeniler ise bu öneriye olumlu yaklaşma cesaretini gösterememektedir. Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz.”

Trump’ın veto yetkisi var ama…

ABD Kongresi’nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı tasarısını 29 Ekim’de 11’e karşı 405 oyla kabul etmişti.

Senato’nun geçtiğimiz hafta tasarıyı onaylamasının ardından karar mercii ABD Başkanı Donald Trump.

Trump’ın tasarıyı veto etme yetkisi bulunuyor. Ancak, ABD anayasasına göre, Başkan tarafından veto edilen bir tasarının üçte iki çoğunlukla bir daha kabul edilmesi halinde, veto geçersiz oluyor. (EKN)

http://bianet.org/bianet/diger/217276-abd-disisleri-senato-nun-ermeni-soykirimi-kararina-katilmiyoruz

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