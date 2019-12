Hz. İsa’yı Eşcinsel Olarak Gösteren Netflix Filmine Tepki Yağdı

Netflix, Hz. İsa’yı eşcinsel olarak betimleyen bir yeni yıl komedisi filmine gelen tepkiyle karşı karşıya. Bu tepki, hafife alınacak düzeyde değil çünkü açılan imza kampanyası, 1,7 milyonun üzerinde destek topladı.

Netflix, Hz. İsa’yı eşcinsel olarak betimleyen ‘The First Temptation of Christ’ yani ‘Mesih’in İlk Günahı’ anlamına gelen komedi filmine, muhafazakarlardan gelen tepkiyle karşı karşıya.

Yaklaşık 1,8 milyon kullanıcı, Netflix’te yayınlanan 46 dakikalık film için Change.org sitesinde imza kampanyası başlattı. Bu imza kampanyası, dizinin yapımcısı olan Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos’u ‘inançlara karşı kötü niyetli yaklaşım’ suçundan sorumlu tutuyor.

Netflix’ten herhangi bir açıklama gelmedi:

Netflix’in bu olay karşısında herhangi bir açıklaması yok fakat film ve dizi yayıncılığı yapan kuruluş, Porta dos Fundos’un ifadesine dikkat çekilmesini istedi: “Biz Porta dos Fundos olarak sanatsal özgürlüğü ve mizahı, toplumumuzun en çeşitli kültürel temaları üzerine hiciv yoluyla değerlendiriyor ve ifade özgürlüğünün demokratik ülke için gerekli olduğuna inanıyoruz.”

Netflix’in sitesinde ise filmin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: “30 yaşına basacak olan İsa, ailesiyle tanışması için sürpriz konuk getirir. Bu kadar aykırı bir yeni yıl özel yapımı ancak Porta dos Fundos’tan beklenirdi.”

Dini topluluklar, Netflix’i eleştiri yağmuruna tutuyor:

İspanya’nın Madrid kentinde 2013 yılında HazteOir tarafından kurulan muhafazakar bir savunuculuk grubu olan CitizienGo’nun başlattığı bir imza kampanyası ise 240.000’inüzerinde destek aldı. Ayrıca muhafazakar grup, yapılan bu diziyi ‘Noel yaklaşırken Hristiyanlık’a açık bir saldırı’ olarak nitelendiriyor. CitizienGo’nun başlattığı imza kampanyasında şu ifadeler yer alıyor:

“Kimse, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın inancına saldırma hakkına sahip değil. Bu türden bir ‘şov’ tek bir şeye neden oluyor: Hristiyan kesime yönelik saldırılara destek çıkmak.”

Dünyanın dört bir yanından tepkiler geliyor:

Brezilya’daki ‘Ulusal Psikoposlar Konferansı’nda geçtiğimiz hafta Netflix dizisini kınayan bir bildiri yayınladı. Bildiride şu ifadeler kullanıldı: “Hiçbir şey, hiç kimseye inançları kötüye kullanma hakkını veremez. İfade özgürlüğü hakkı, insanlara ve değerlerine saygısızlık yapma hakkı sunmaz.”

Bu, Netflix’in muhafazakar grupla karşı karşıya kaldığı ilk olay değil. Daha öncelerde platform, ‘çocuk pornografisi’ içerdiği öne sürülen Arjantin dizisi ‘Desire’ hakkında da tepki toplamıştı.

