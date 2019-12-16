Ermeni genç sambo sporcuları Litvanya’da 2 madalya kazandı

Ermeni genç sambo sporcuları 13-15 Aralık tarihleri arasında Litvanya’nın başkenti Vilnüs’te düzenlenen Prantsishkus Eigminas 13’üncü anma turnuvasında başarılı bir şekilde performans gösterdiler.
Ermenistan Milli Olimpik Komitesinin basın servisinden alınan bilgilere göre Emin Şiroyan 52 kg kategorisinde birinciliği kazanırken, 68 kg kategorisinde ise Aleksan Stepanyan bronz madalyaya layık görüldü.
Ermenistan heyetinin başkanlığını Milli takımımızın başantrenörü Vovik Khocayan yaptı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/16/Ermeni-sambo-sporcuları/172081
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