TBMM Başkanı Şentop: ABD’nin meselesi Ermeniler değil

TBMM Başkanı Şentop, “ABD’nin meselesi Ermeniler, 1915’te yaşanan olaylar değil. Türkiye’de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor.” dedi.

Meltem Öztürk

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosunun “Ermeni kararı”nın ciddiye alınacak bir karar olmadığını belirterek, “ABD’nin meselesi Ermeniler, 1915’te yaşanan olaylar değil. Türkiye’de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmm-baskani-sentop-abdnin-meselesi-ermeniler-degil/1672879

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...