 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

TBMM Başkanı Şentop: ABD’nin meselesi Ermeniler değil

2019-12-13

TBMM Başkanı Şentop, “ABD’nin meselesi Ermeniler, 1915’te yaşanan olaylar değil. Türkiye’de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor.” dedi.

Meltem Öztürk 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosunun “Ermeni kararı”nın ciddiye alınacak bir karar olmadığını belirterek,  “ABD’nin meselesi Ermeniler, 1915’te yaşanan olaylar değil. Türkiye’de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmm-baskani-sentop-abdnin-meselesi-ermeniler-degil/1672879

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: