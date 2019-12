Sahak Masalyan is de nieuwe Armeens-apostolische patriarch

De patriarch is het hoofd van de Armeniërs in Turkije en fungeert als tussenpersoon tussen de regering en de Armeens-orthodoxe gemeenschap.

De Armeens-orthodoxe Kerk in Turkije heeft de 57-jarige bisschop Sahak Masalyan verkozen als 85ste patriarch van de Armeens-orthodoxe christenen in Turkije. Hij volgt de Armeens-apostolische patriarch Mesrob II Mutafyan op, die in maart op 62-jarige leeftijd na een hartaanval is overleden. Hij haalde het daarmee van onder meer aartsbisschop Aram Atesyan, die sinds 2008 waarnemend patriarch was en en al die tijd feitelijk de leiding had van de kerkgemeenschap omdat Mesrob II aan de ziekte van Alzheimer leed.

De verkiezing van de nieuwe patriarch werd overschaduwd door de inmenging van de Turkse overheid in het verkiezingsproces. Dat zorgde onder meer ervoor dat Armeense geestelijken die momenteel in het buitenland actief zijn, zich geen kandidaat konden stellen. Daardoor kwamen slechts drie kandidaten in aanmerking. Verschillende kerkgemeenschappen hadden daarom ook opgeroepen om deze verkiezing te boycotten en enkelen weigeren zelfs de nieuwe patriarch te erkennen.

De Turkse inmenging is ingegeven door de angst dat de Armeens-apostolische Kerk de massamoord op de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk tijdens en na WO I als genocide zou erkennen.

De Armeens-apostolische geloofsgemeenschap in Turkije telt ongeveer 70.000 leden, waarvan 80 procent in Istanbul woont. Het Armeens-apostolische patriarchaat van Constantinopel gaat terug tot het jaar 1461. Historici schatten dat er omstreeks de Eerste Wereldoorlog 1,5 miljoen Armeniërs werden gedood. Sommige wetenschappers bestempelen die gebeurtenissen onder de Ottomanen als de eerste genocide van de 20ste eeuw. Turkije bestempelt de doden als slachtoffers van een burgeroorlog.

Bron: Star Tribune

