‘Ermeni’ tasarısına tepki

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ABD Senatosu’nun 1915 olaylarını sözde ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Oğuz Öztürk, “Dinime söven bari Müslüman olsa! Kısa tarihi Kızılderili soykırımıyla malum olan ve elleri dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce masumun kanıyla kirlenmiş olanların kimseye insanlık dersi verecek yüzü de yoktur, haddi de yoktur. Binlerce yıllık geçmişinin hiçbir döneminde asimilasyon ya da soykırımla anılmamış asil milletimizin tarihi, adli sicili kabarık emperyalistlerin çirkin iftiralarıyla kirletilemeyecek kadar tertemizdir. Türk milleti asildir, soykırım yapmaz. Eğer ki, Türk milleti dediğiniz gibi başka milletlere zulmeden bir anlayışa sahip olsaydı, bırakın binlerce yıllık geçmişini, sadece 22 milyon metrekareye hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun bakiyesinden 65 devlet doğabilir miydi? Soykırım ve asimilasyonu bir yönetim tarzı olarak benimsemiş olsaydık emin olun, Adriyatik’ten Çin Seddine kadar giden geniş coğrafyada yaşayanların isimleri şimdi Ayşe, Mehmet, Aybüke, Atilla, Fatma, Alparslan ya da Mustafa Kemal olur” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Esra ALTUNKES

https://www.akdenizmanset.com.tr/ermeni-tasarisina-tepki/165669/

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