85. Patrik Sahak Maşalyan oldu

Fırat ALKAÇ

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın 8 Mart 2019’da hayatını kaybetmesinin ardından başlayan seçim süreci sona erdi. Ermeni cemaatinin 85. Patriği Episkopos Sahak Maşalyan oldu.

1998 yılında patrik seçilen Mesrob Mutafyan, Patrikhaneye bağlı Ruhani Meclis tarafından hastalığı nedeniyle 2017’de emekliye sevk edildi. 8 Mart 2019’daki vefatına kadar yerine Başepiskopos Aram Ateşyan patrik vekili olarak görev yaptı. Ermeni cemaatinin bir kısmı, patrik vekilliği görevi diye bir unvan bulunmadığını iddia ederek Aram Ateşyan’la ters düştü.

İSTANBUL PATRİKHANESİ ŞARTI

İçişleri Bakanlığı 23 Eylül’de seçim talimatnamesini yayınladı. Patrik adayı olmak için aranan şartlar arasına ilk kez ‘İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak’ gerektiği eklenmişti. Bakanlığa göre bu madde 1863 Nizamnamesi’ndeki ‘Osmanlı ilinden olma’ şartına uygundu. Talimatnameden önce dört adayın ismi öne çıkıyordu. Patrik vekili ve Ruhani Meclis’in başındaki Aram Ateşyan, bu süreçte patrik kaymakamı seçilen Sahak Maşalyan, bir önceki kaymakamlığı devlet tarafından tanınmayan Karekin Bekçiyan ve Ermenistan’daki Gugark bölgesi ruhani önderi Sebuh Çulciyan. Ancak seçim talimatnamesine uygun iki isim vardı: Ateşyan ve Maşalyan.

DELEGELERİNİ SEÇTİLER

Ermeni cemaati arasında başlayan seçim sürecinde, patrik vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve Episkopos Sahak Maşalyan aday oldu. Seçim sürecinde ilk olarak 17 ruhani delege belirlendi. Ermeni cemaati de kendilerini temsil edecek 102 delegeyi geçtiğimiz pazar yapılan seçimle belirledi. Bu seçimde 30 bin 800 civarı kayıtlı seçmenin 13 bin 704’ü oy kullandı. Seçimlerde katılım düşük olsa da Maşalyan’ın aday gösterdiği delegeler seçimi önde götürdü. Ruhanilerle birlikte toplam 119 delege dün Kumkapı’daki Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde oy kullandı. Sahak Maşalyan 119 oydan 102’sini alarak İstanbul Ermeni Kilisesi’nin 85’inci Patriği seçildi. 16 delege ise Ateşyan lehinde oy kullandı. Seçimlerde 1 oy ise geçersiz sayıldı.

ASA VE PELERİN KUŞANDI

Patrik Maşalyan isminin açıklanmasının ardından patriklik asası ile pelerinini kuşandı ve kendisi için yapılan ayini yönetti. Maşalyan Ermenice yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti. Törenin ardından Maşalyan, Ruhani Meclis üyeleri ile birlikte Ermeni Patrikanesi binasına gitti.

BAYRAMPAŞALI ŞAHİN’DEN PATRİK MAŞALYAN’A

Ermeni Patriği Sahak Maşalyan 1962 yılında Bayrampaşa’da Şahin Maşalı olarak doğdu. Vaftiz töreninde Şahan, 1992’de ruhaniliğe adım attığında da Sahak Maşalyan adıyla kutsandı. Sırasıyla Tevfik Kut İlkokulu, Gedikpaşa Ortaokulu ve Bakırköy Lisesi’nde temel eğitimini tamamladı. 1979’da İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ni kazandı. 1982 yılında rahip olmaya karar vererek İTÜ’den ayrıldı. 20 yaşında Ermenice öğrenmeye başladı. 1983-1987 arasında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde eğitim görürken Ermeni Patrikhanesi’ne öğrenci olarak yerleşti. Üniversite eğitimiyle eşzamanlı olarak; Ermenice dili, tören bilgisi, kilise tarihi ve öğretileri konularında özel derslerle rahipliğe hazırlığını sürdürdü. 1986 yılında Patrik Şnork Kalustyan tarafından papaz yardımcısı olarak takdis edildi. 1988-1989 yılları arasında kısa dönem askerlik görevini Kâğıthane ve Tatvan’da tamamladı. Maşalyan Türkçe ve Ermenice’nin yanı sıra iyi derecede İngilizce biliyor.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/85-patrik-sahak-masalyan-oldu-41395387

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