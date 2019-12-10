Taner Akçam Ermeni Soykırımının inkarcılığıyla ilgili Litvanya’da açık derste konuşma yaptı

Litvanya Bilimler Akademisinde Ermenistan Büyükelçiliği 9 Aralık tarihinde Türk ünlü profesör, ABD Massachusetts eyaletindeki Clark Üniversitesinin tarih öğretim görevlisi, tarihçi Taner Akçam’ın, New York Manhattanville kolejinde felsefe profesörü Siobhan Nash-Marshall’ın ve Litvanya Bilimler Akademisi üyesi, tarihçi Egidiyus Aleksandryavichius’un katılımıyla Ermeni Soykırımının inkarcılığı konusunda açık ders düzenledi.

Litvanya’da Ermenistan Büyükelçiliğinden edinen bilgilere göre bu etkinlik Soykırımların kurbanlarını anma ve soykırımları önleme günü kapsamında gerçekleştirildi ve etkinliğe siyasetçiler, diplomatlar, aydınlar, gazeteciler, Ermeni toplumu temsilcileri katılıyordu.

Açık ders sırasında Taner Akçam Ermeni Soykırımı konusunda Türkiye’nin yürüttüğü inkarcı politikasının temel tezlerine değindi.Son “Naim Efendi ve Talat Paşa’nın Telgrafları” kitabından da behsederek Türk tarihçi bu telgrafların sahte olduğuna dair iddialarının artık çürüdüğünü ve var olan delillere karşı dayanamadıklarını vurguladı.

Siobhan Nash-Marshall ise Türkiye’de inkarcılığın yasal bir zemini bulduğunu ve bu yüzden barışma kendi tarihiyle yüzleşme sürecinin imkansız olduğunu ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/10/Taner-Akçam-Ermeni-Soykırımı/171542

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