Soykırım kurbanları tüm dünyada anılıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve diğer üst düzey yetkililer, 9 Aralık “Soykırım Kurbanlarının Anılması, Onurlandırılması ve Soykırım Önlenmesi Günü” vesilesiyle Tsitsernakabert’i ziyaret etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 Ermeni Soykırımı kurbanlarını anısına yapılan anıtı ziyareti sırasında “Soykırım kurbanlarının anılması ve onuru ve soykırım suçunun önlenmesi uluslararası günü vesilesiyle Tsitsernakabert Anıt Kompleksinde Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarının anısına çiçek bırakıyorum” paylaşımını yaptı.



Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 9 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildiği için bu tarih, “Soykırım Kurbanlarının Anılması, Onurlandırılması ve Soykırımın Önlenmesi Günü” olarak kabul edildi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell da 9 Aralık nedeniyle yaptığı açıklamada “Geçmişin zulmünü asla unutmamalıyız. Bunu, insanlığa karşı işlenen suçların kurbanlarına borçluyuz. Ayrıca kendimize borçluyuz: Sadece, geçmişin karanlık günlerini kabul edersek daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.” dedi. Borell sözlerine “Soykırım sadece bir gecede gerçekleşmiyor. Bu bir süreçtir. Her zaman uyarı işaretleri vardır. Bu işaretlere göre hareket etmeliyiz. Aşırı milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, ırksal ve etnik kategorizasyon ile kararlılıkla mücadele edilmelidir.” diye sürdürdü.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23322/soykirim-kurbanlari-tum-dunyada-aniliyor

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