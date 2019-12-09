İletişim Başkanlığı Ermeni iddiaları konusunda harekete geçti: 1915.gov.tr yayında

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1915 olaylarıyla ilgili ‘soykırım’ iddialarına İngilizce olarak hazırlanan “1915.gov.tr” isimli site ile cevap verecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1915’te Osmanlı’nın Ermeni vatandaşlarına yönelik tehcir politikası için günümüzde “soykırım” propagandası yapılmasına karşılık harekete geçti.

Tarihsel bilgi ve verileri içeren, “1915.gov.tr” isimli internet sitesi yayın hayatına başladı. Site İngilizce olarka hizmet verecek.

ERDOĞAN: YENİ KAVGALAR ÜRETMEK YARARLI DEĞİLDİR

İngilizce olarak yayına başlayan sitenin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bugünün dünyasında tarihten husumet çıkarmak ve yeni kavgalar üretmek kabul edilebilir olmadığı gibi ortak geleceğimizin inşası bakımından hiçbir şekilde yararlı değildir” sözleri yer alıyor.

Sitede 1915 olayları hakkında yasal siyasal ve bilimsel kaynakların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski Ermenistan Devlet Başkanı Robert Kocharian’a mektubu, soykırım iddialarına yönelik mesajları, 1915 olaylarına ilişkin mahkeme kararları yer alıyor.

9 SORUYA TEK TEK CEVAP

Web sitesinde ayrıca, 1970’lerde ve 1980’lerde Ermeni teröristler tarafından yapılan saldırılar da belgeleriyle sıralanıyor.

Şehit ettikleri 31 Türk diplomatın ve aile üyelerinin listesi ile ASALA’nın yaptığı katliamları anlatan gazete kupürleri de bulunuyor. Sitede en çok sorulan 9 soruya verilen cevaplar da tek tek yer aldı.



“KONU BRİ SOPA OLMAKTAN ÇIKARILIYOR”

Sitenin amacını İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

“Bu site tarihsel bilgi ve verileri merkeze alarak, her fırsatta ülkemizin önüne konan sözde Ermeni soykırımı iftirasına uluslararası alanda cevaplar veriyor. Böylelikle konunun siyaset alanda bir ‘sopa’ olarak kullanılmaması, tarihin siyasallaştırılmaması ve gerçek tarihsel bilginin açığa çıkarılması gerektiğine ilişkin tezimize katkıda bulunmuş oluyoruz.”



ERMENİSTAN “SOYKIRIM”, TÜRKİYE İSE “ARAŞTIRALIM” DİYOR

Ermenistan, Osmanlı Devleti’nin Ermeni vatandaşlarını sürgüne göndererek ölümlerine sebep olduğu iddiasıyla durumu “soykırım” olarak nitelendiriyor. Türkiye’ye “soykırım” suçlamaları yönelten Ermenistan, uluslararası alanda bunu sıklıkla dile getiriyor. Türkiye ise tarihsel bir tartışma üzerinden böyle bir kavganın yapılmasını yanlış bulduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Türkiye arşivlerini açtığını, iki ülkenin ortaklaşa bir şekilde “tarih komisyonu” kurabileceğini belirtiyor.

ERDOĞAN TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞTI



Erdoğan, daha önce de 1915 olaylarının 99. yıl dönümü için (Nisan 2014) ilk kez taziye mesajı yayınlayan isim olmuştu.

Cumhurbaşkanı, Ermenice dahil dokuz dilde yapılan taziye açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

“20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz. “Her din ve milletten milyonlarca insanın hayatını kaybettiği I. Dünya Savaşı esnasında, tehcir gibi gayr-ı insani sonuçlar doğuran hadiselerin yaşanmış olması, Türkler ile Ermeniler arasında duygudaşlık kurulmasına ve karşılıklı insani tutum ve davranışlar sergilenmesine engel olmamalıdır.”

Erdoğan, bu taziye mesajında da tarih komisyonu kuruması çağrısını gündeme getirmişti. Erivan tarafındaysa buna ilişkin olumlu bir mesaj gelmemişti.

https://www.timeturk.com/iletisim-baskanligi-ermeni-iddialari-konusunda-harekete-gecti-1915-gov-tr-yayinda/haber-1317083

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