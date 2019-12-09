Azerbaycan’ın, Ermenistan’daki Metsamor nukleer santralini kapatma önerisi Euronest’te başarısız kaldı

Euronest Parlamenterler Asamblesi’nde Azerbaycan’ın, Ermenistan’daki Metsamor nukleer santralinin kapatılması konusunu gündeme getirme çabaları engellendi.

Euronest Parlamenterler Asamblesin’de Ermenistan heyet başkanı Gayane Abrahamyan, konuyla ilgili şu açıklamaya yayınladı: “Euronest Parlamenterler Asamblesi’nin çalışmaları bugün başladı, ve bizim artık önemli başarılarımız var.



Azerbaycan’ın Ermeni karşıtı yeni girişimi, Metsamor nükleer sanralinin kapatılması konusunu uluslararası formatta gündeme getirme çabaları başarısız kaldı. Oylamadan önce yaptığım konuşmada sunduğum veriler, ayrıca AB ve Doğu Ortaklığı ülkelerinin milletvekilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda Azerbaycan’lılar, kendi teklifine tek oy veren oldu.”

Abrahamyan, siyaset ve insan hakları komisyonunda, ayrıca ekonomi komisyonunda Ermenistan tarafından sunulan tüm önerilerin kabul edildiğini de kaydetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/09/Azerbaycan-Ermenistan-Metsamor-Euronest/171345

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