07.12.2019 22:50

Türkiye Ermenileri Patriği, yarın patriğini seçmek için sandığa gidiyor. 85. Patriklik seçimlerinde Episkopos Sahak Maşalyan ile Başepiskopos Aram Ateşyan’dan biri 11 Aralık günü patriklik makamına oturacak.

HDP Milletvekili Garo Paylan ise, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Türkiye parlamentosuna giren ilk Ermeni milletvekillerinden biri olan HDP’li Garo Paylan, “Yarın yapılacak ‘Ermeni Patriği seçiminde’ oy kullanmayacağım. Seçilen kişiyi Patriğim saymayacağım. Tarih; onurumuzla oynayan kamu görevlilerini, işbirliği yapan ruhanileri ve yöneticileri kara sayfaya yazacaktır” dedi.

Tartışmalı patrik seçimi sürecinde, Başepiskopos Sahak Maşalyan ve 10 yıldır Patrik II. Mersob Mutafyan’ın rahatsızlığı süresince patrik genel vekilliği görevini yürüten Aram Ateşyan seçime giriyor.