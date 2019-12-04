Ermeni Anastasia Galustyan, “Santa Claus Cup” turnuvasının şampiyonu oldu

Ermenistan’ı temsil eden genç patenci Anastasia Galustyan, Budapeşte’de yapılan “Santa Claus Cup” uluslararası turnuvasında şampiyon oldu.

Ermenistan temsilcisi, kısa ve serbest programlarda toplam 149.92 puan kazandı. Kısa programda birinci olan 20 yaşındaki patenci, serbest programda da ikici oldu. Kadınlar grubunda bu turnuvada 13 patenci yarıştı.

Anastasia Galustyan, Kasım’da Prag’da gerçekleştirilen “Prague Ice Cup 2019” turnuvasında da üçüncü olmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/04/Ermenistan-Santa-Claus-Cup/171019

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