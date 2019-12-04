BAŞKAN ÖZCAN’DAN CEM EVİ VE KİLİSE AÇILIMI

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından başlatılan, ‘Cemiyet Sohbetleri’ programında konuşan Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, “Cem evi ile ilgili şu ana kadar bize talep ulaşmadı. Eğer ulaşırsa yardımcı oluruz. Ama kilise konusunda İranlı bir papaz kilise açmak için başvuruda bulundu. Bir yer bulursunuz ve bizim yönetmeliğimize ve mevzuatımıza uygunsa arkadaşlarımız gider inceler. Biz izin verebiliriz” dedi.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunun kentin önde gelen isimlerini konuk edeceği ‘Cemiyet Sohbetleri’ programının ilki Nilüfer Park’ta yapıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ilk konuk olduğu programa Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanı Sözcüsü Rasim Özdemir, Belediye Basın Yayın Müdürü Ergin Yönet, BGC Başkanı Bülent Velioğlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“BÖYLE BİR TALEP ULAŞMADI, GELİRSE YARDIMCI OLURUZ”

Başkan Velioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin sorularını yanıtlayan Başkan Özcan, kentte alevi ve Hristiyan vatandaşların ibadetlerini yapabilecekleri cem evi ve kilise yapımına sıcak baktığını açıklayarak, “Cem Evi ile ilgili bir talep bize ulaşmadı. Eğer ulaşırsa yardımcı oluruz. Ama şu ana kadar ‘Bolu’da cem evi istiyoruz’ diyen bir grup bana gelip ‘Belediye olarak bize yardımcı olur musunuz?’ diye sormadı. Ama böyle bir talep gelirse elbette belediye olarak yardımcı olmak isteriz. Bu toplumda aleviler ve sünniler birlikte yaşıyor. Dolayısıyla birçok şehirde cem evi var. Talep gelirse bizde cem evi yapmak için elimizden gelen yardımı yapmaya çalışırız. Zaten ben hep şunu söylüyorum. ‘Türkiye’de eğer bir cem evinde cem’den sonra mahallenin camisi için para veya yardım toplanırsa veya cuma çıkışı o şehirde cem evi yapılması için katkı toplanırsa işte o zaman Türkiye normalleşir.” diye konuştu.

BOLU’DA ALEVİLER İLE SÜNNİLER ARASINDA SORUN YOK

Bolu’da aleviler ile sünni vatandaşlar arasında bir sorun olmadığının altını çizen Başkan Özcan, şunları söyledi:

“Bolu’da yaşayan alevi vatandaşlarımız var. Bolu’da birçok şehirden farklı olarak alevilerin toplu yaşadığı bir bölge yok. Anadolu’da böyle köyler var. Bolu’da öyle bir durum yok. Özel olarak alevi vatandaşlarımızın yoğun olarak birlikte oldukları bir bölge yok. Bolu’nun dört bir tarafına yayılmış durumdalar. Bolu’da aleviler ve sünniler arasından bir gerginlik de yok. Çok şükür o konuda şanslıyız. Dediğim gibi cem evi konusunda bir talep yok. Olsa elbette değerlendiririz.”

İRANLI PAPAZ KİLİSE AÇMAK İÇİN TALEPTE BULUNDU

Kilise açılması konusunda İran’lı bir papazın talepte bulunduğunu açıklayan Başkan Özcan, “Kilise açılması için talebi getiren kişi İranlı bir papaz. Yaklaşık 50 civarında İranlı Hristiyan vatandaş var. Daha çok Hristiyan olan vatandaş var. Iraklı, Suriyeli Hristiyanlar var. Ama bunu talep eden İranlı Hristiyanlar. ‘İbadet edecek bir yer arıyoruz, biz Hristiyanız’ dediler. Ben de onlara şunu anlattım. Ben size özel olarak bir kilise yaptıramam. Bir yer bulursunuz ve bizim yönetmeliğimize ve mevzuatımıza uygunsa arkadaşlarımız gider inceler. Biz izin verebiliriz. Sanırım şu an kimse onlara yer vermek istemiyor. Yer kiralamak istemiyor. Arayışları sürüyor.” şeklinde konuştu.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunun kentin önde gelen isimlerini konuk edeceği ‘Cemiyet Sohbetleri’ programının ilki Nilüfer Park’ta yapıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ilk konuk olduğu programa Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanı Sözcüsü Rasim Özdemir, Belediye Basın Yayın Müdürü Ergin Yönet, BGC Başkanı Bülent Velioğlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. (Bolu Gazeteciler Cemiyeti)

http://www.boluekspres.com/icerik/haber.php?i=66760

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