Londra’da Akdamar Kilisesi Fotoğraf Sergisi açıldı

İletişim Başkanlığı tarafından “Anadolunun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor” projesi kapsamında düzenlenen “Akdamar Kilisesi Fotoğraf Sergisi” Londra’da açıldı.

Fitzrovia’daki Noho Showrooms sergi salonunda düzenlenen resepsiyonla açılışı gerçekleştirilen sergiye, Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Şahak Maşaliyan, Ermeni Vakıflar Cematı Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun da aralarında olduğu dini cemaat temsilcileri ile Türk ve Ermeni toplumundan temsilciler katıldı.

Serginin açılışında “Anadolu’nun Saklı Anıtları Gün Yüzüne Çıkıyor: Ahtamar” başlıklı film de İngilizce ve Türkçe olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Törende konuşan Maşaliyan, Ermeni medeniyetinin bir parçası olan ve binlerce yıllık aşınmaya dayanan Akdamar Kilisesi’nin fotoğraflarının daha önce İstanbul’da ve New York’ta sergilenmesi sırasında da hazır bulunduğunu belirterek, “O zaman bu serginin çok daha fazla sayıda insana ulaşması gerektiğini düşünmüştüm. Dileğimiz gerçek oldu ve bugün Londra’da da sergi açıldı.” diye konuştu.

Maşaliyan, Akdamar Kilisesi ve diğer anıtsal tarihi yapılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği ilgi ve hassasiyetten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Cumhurbaşkanımızın vizyonunun önderliğinde Ahtamar Kilisemize özel ilgi ve alaka gösterildi.” ifadesini kullandı.

Kiliseye Türk devletinin ayırdığı kaynaklara dikkati çeken Maşaliyan, eserin bu sayede Türkiye’nin kültürel ve inanç turizmi için en gözde ziyaret yerlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Maşaliyan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ve Akdamar Kilisesi’nin fotoğraflarını çeken sanatçı İzzet Keribar’a da teşekkür etti.

Serginin 3. ayağı

Londra’daki Akdamar Kilisesi fotoğraf sergisi Türkiye’nin tarihi mirasını coğrafi güzellikleriyle harmanlayarak tüm dünyaya duyurmak ve kutsal mekanlara hak ettiği değeri yeniden kazandırmak adına başlatılan kültürel farkındalık çalışmalarının üçüncü adımı oldu.

Kilise hakkında bilgilerin, mimari çizim ve fotoğrafların yer aldığı kitap çalışmasının yanı sıra eserle ilgili detaylı dijital verilerin toplandığı “www.akdamarkilisesi.gov.tr” adlı internet sitesi de bulunuyor.

Bu sitede, yüksek çözünürlüklü sanal gerçeklik videolarına, 14 farklı noktadan çekilen 360 derecelik fotoğraflara ve İzzet Keribar’ın objektifinden çalışmalara ulaşılabiliyor.

Ermeni Vaspurakan Krallığı sırasında Hükümdar Gagik tarafından yapımına 915’te başlanan ve 921’de tamamlanan Akdamar Adası’ndaki Akdamar Kutsal Hac Kilisesi, hikayelerini İncil ile Tevrat’tan alan ve eşine dünyada az rastlanan zengin taş kabartmalarıyla öne çıkıyor.

Doğu-Batı Hıristiyan sanatında özel bir yere sahip olduğu belirtilen kilise, Ermeni mimari tarihinin en önemli süslemelerini, çağının en kapsamlı duvar rölyeflerini sergiliyor.

( Tayfun Salcı – Anadolu Ajansı )

( Tayfun Salcı – Anadolu Ajansı )

( Tayfun Salcı – Anadolu Ajansı )

https://www.iletisim.gov.tr/turkce/Haberler/detay/londrada-akdamar-kilisesi-fotograf-sergisi-acildi

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