Ermenistan’ın, 56 ülke ile karşılıklı vize muafiyeti var

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan listeye göre Ermenistan vatandaşları, dünyanın 56 ülkesine vizesiz olarak seyahat edebilir. Vize muafiyeti karşılıklı olarak anılan ülkelerin vatandaşları için de geçerlidir.

Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Singapur, Moldova, Kırgızistan gibi ülkelere giden Ermenistan vatandaşları için vize talebi “ad hoc” (amaca özel) ilkesine göre uygulanır, ikili bir anlaşma mevcut değil.

Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Estonya, İspanya, İtalya, Polonya, Litvanya, Lüksemburg, Hindistan, Yunanistan, Malta, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Slovenya, Finlandiya ve Fıransa vatandaşları ve bu ülkelere giden Ermenistan vatandaşları, sadece diplomatik pasaporta sahip olmaları durumunda vizesiz olarak seyahat edebilir.

Mısır, Türkmenistan, İran, Letonya, Lübnan, Hırvatistan, Kıbrıs, Kore, Macaristan, Meksika, Karadağ, Çin, Romanya, Sırbıstan, Singapur, Suriye, Slovakya, Vietnam, Kuveyt ve Filipinler vatandaşları ve bu ülkelere gidecek olan Ermenistan vatandaşları, diplomatik, hususi veya hizmet pasaportuna sahip olmaları durumunda vizeden muaf tutulur.

Arjantin, Beyaz Rusya, Brezilya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Tacikistan, Özbekistan, Ukrayna ve Uruguay’ın tüm vatandaşları ve bu ülkelere seyahat etmek isteyen tüm Ermenistan vatandaşları vize almadan ülkeye giriş çıkış yapabilir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/03/Ermenistan-vize-muafiyeti/170936

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