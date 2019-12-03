16 yaşındaki Ermeni kanun çalan kız Moskova’daki Delfi Oyunlarından bronz madalyayla döndü (video)

Moskova’da 14’üncü gençlik Delfi Oyunları sona erdi. Ermenistan’ı temsil eden 16 yaşındaki kanun sanatçısı Lilit Petrosyan özellikle klasik müziği sanatçılarının ödüllendirildiği bir kategoride bronz madalyaya layık görüldü.

Ermeni genç kız sanatçısı kazandığı bu ödül sayesinde ‘Vegas City Hall’ konser salonunda kapanış töreninde sahneye çıktı ve dünyaca meşhur Ermeni besteci Aram Khachaturyan’ın ‘Daimi hareket’ eserini seyircilere sundu.

16 yaşındaki Lilit izlenimlerini paylaşırken gülümseyerek “Geçen sene de Yekaterinburg’da katıldım Delfi Oyunlarına. Bu sene madalya kazanmayı başardım. Jüri üyeleri toplam 7 kişiydi ve hiç biri Ermeni değildi” sözlerini dile getirdi.

Lilit 6 yaşından beri kanun çalıyor ve okulu bitirdikten sonra Yerevan Devlet Konservatuarına girip profesyönel müzisyen olmayı hedefliyor.

İşte ‘Vegas City Hall’ konser salonundaki kapanış töreninde onun performansı:

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/03/Ermeni-kanun-Delfi/170885

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