Ermeni boksör, “WBA Asia South” şampiyonu oldu (video)

Rusyalı Ermeni boksör Edgar Ghukasyan, Tanzanyalı Kulwa Bushiri’yi yenerek “WBA Asia South” şampiyonu oldu.

Moskova’nın VTB Arenası’nda şampiyonluk için düzenlenen yarışmada 10 round boyunca mücadele veren Ghukasyan, hakemler tarafından oybirliğiyle şampiyon tanındı.

Aynı turnuva kapsamında daha önce gerçekleştirilen müsabakalardan birinde ise Rusya’yı temsil eden Ermeni boksör Vardan Harutyunyan’da da zfer kutlamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/02/Ermeni-boksör-şampiyon/170687

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