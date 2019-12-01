Haçlı şeytanlar ipini kopardı! 1 yılda Müslümana 6 bin saldırı

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İslam ülkelerinde Sisi, Esed, Selman, Hafter gibi kuklalarla Müslümanları ezen Haçlı devletleri, kendi ülkelerinde de inananlara karşı zulmü artırdı. Müslümanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıların tavan yaptığı Hristiyan batıda, 2018’de tam 6 bin İslamofobik olay tespit edilirken, İslam nefretinin körüklendiği İngiltere’de 2 bin 953 saldırı yaşandı.

Faruk Arslan

Dünyada hemen her bölgede İslam’a karşı sistematik savaş yürütülüyor… Bazı İslam devletlerini kukla rejimlerle boyunduruk altında tutan Haçlılar, kendi ülkelerinde yaşayan Müslümanları ise fiziki ve sözlü saldırılarla yıldırma politikasına tâbi tutuyor. Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtasında 2018 yılına ilişkin veriler, İslam nefretinin körüklendiği ülkelerde Müslümanlara karşı 10 bini aşkın saldırı düzenlendiğini gösteriyor.

Zulmün etkisi arttı

İslam’ın egemen olduğu ülkelerde Abdülfettah Sisi, Beşşar Esed, Muhammed Selman, Halife Hafter gibi kuklalarla Müslümanları ezen Haçlı devletleri, kendi ülkelerindeki inananlara da zulmünü şiddetlendirdi. Müslümanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıların tavan yaptığı Hristiyan ülkelerde geçtiğimiz yıl tam 6 bin İslamofobik olayın kayıtlara geçtiği tespit edildi.

Batı’da Müslümana şiddet

2018’de, İslam nefretinin körüklendiği İngiltere’de 2 bin 953 saldırı yaşandı. Avustralya’da İslamofobik saldırı sayısı 1000 olarak kayıtlara geçti. İslamofobinin yavaş yavaş devlet politikası haline geldiği Almanya’da 678, Fransa’da 676, Avusturya’da 540 Müslümana sözlü ya da fiziksel saldırı düzenlendi. Belçika’da 70, Hollanda’da 47, Kanada’da 41 nefret vakası yaşandı. ABD’de 2014-2019 yılları arasında Müslümanlara yönelik 10 bin 15 İslamofobik saldırı yaşandı.

Bunların yanı sıra; İsrail’in Filistin’de, Çin’in Doğu Türkistan’da, Rusya’nın Suriye’de, Myanmar’ın Arakan’da, Hindistan’ın Keşmir’de, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da yürüttüğü sistematik saldırılarla Müslümanların “dünya savaşı”yla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/hacli-seytanlar-ipini-kopardi-1-yilda-muslumana-6-bin-saldiri-959305.html

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