Mkhitaryan’ın sahaya dönüşü ve Roma’nın İstanbul Başakşehir karşısında 3:0’lık zaferi

Ermenistan Futbol Milli Takımı ve Roma oyuncusu Henrikh Mkhitaryan uzun aradan sonra tekrar sahaya döndü. Ermeni futbol yıldızı Türkiye’de oynanan İstanbul Başakşehir-Roma maçının 72’inci dakikasında maça katıldı.

Roma’nın belirgin bir üstünlüğüyle oynanan maçta İtalyan takımı 3 tane karşılıksı gol attı İstanbul Başakşehirin kalesine ve grupta ikincisi oldu.

Maçın 30’uncu dakikasında ilk gol Jordan Veretout’tan geldi. İkinci ve üçüncü gollere 41 ve 45’inci dakikalarında Justin Kluivert ve Edin Dzeko imza attılar.

Maç sırasında meydana gelen bir olaydan dolayı İstanbul Başakşehir UEFA tarafından cezalandırılabilir.

Tribünlerden birinden Roma oyuncusu Lorenzo Pellegrini’nin üzerine atılan eşya onun kafasına isabet etti ve kan akmaya başladı. Oyuncuya yardım göstermek için maç durduruldu ve daha sonra Pellegrini sahaya döndü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/29/Mkhitaryan-Roma-İstanbul-Başakşehir/170617

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