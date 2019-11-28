Ermeni Surp Minas Kilisesi, belediyenin döktüğü molozların arasında kayboldu

Aziziye’nin Gezköy Mahallesi’nde bulunan Ermeni Surp Minas Kilisesi, belediyenin döktüğü inşaat molozları arasında kayboldu.

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Gezköy Mahallesi’nde bulunan Surp Minas Kilisesi, AKP’li ilçe belediyesinin döktüğü inşaat molozları arasında kaldı.

1790 yılında Ermeniler tarafından inşa edilen ve şimdilerde yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan kilise, Birinci Dünya Savaşı’nın (1914 – 1918) ardından şahıs mülkiyetine geçer. Mülkiyeti Almanya’da yaşayan Sabri Ergin adlı bir yurttaşa ait kilise, 2010’da tarihi eser olarak tescil edilir. Kilisenin iç duvarlarına çizilen resimler büyük ölçüde silinirken, duvarları ise defineciler tarafından tahrip edilmiş durumda.

Belediyenin, mahallelerden topladığı molozları, hatta budanan ağaç artıklarını dahi getirip kilisenin etrafına döktüğünü anlatan mahalle sakinleri, böyle devam edilmesi durumunda kilisenin moloz yığınları altında kalacağına işaret etti.

Kilise yıkım tehdidi altında

Restore edilmeyi bekleyen kilisenin sütunlarının dibinde defineciler tarafından derin çukurların açılmış. 2016 yılında kiliseye dair AGOS gazetesine bilgi veren Sabri Ergin, Aziziye Belediyesi’nin kiliseyi restore edilmemesi halinde yıkmakla tehdit ettiğini dile getirmişti.

Belediye ise kilisenin restore edilmesi için Ergin’in izninin gerektiğini, ancak Ergin’in gereken izni vermediğini iddia etmişti.

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