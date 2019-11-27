Son dakika | Bartholomeos’un evine giren şüpheliler suçüstü yakalandı

İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos‘un Sarıyer Tarabya’da bulunan evine girmeye çalışan 4 hırsız Kartal’da başka bir evi soymaya çalışırken takipteki polis tarafından yakalandı. Suçüstü yakalanan ve polisle silahlı çatışmaya giren sabıkalı 4 hırsızdan biri yaralı diğer 3’ü ise sağ ele geçirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce Tarabya’daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine girmeye çalışan ancak giremeyen hırsızların yakalanması için yaptığı çalışmada kamera görüntülerinden önce eşkallerine ardından kimlik bilgilerine ulaştı.

Kimlik tespitinin ardından belirlenen 4 hırsızlık şüphelisi takibe alındı. Yapılan kimlik sorgulamasunda hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka ve emniyet kayıtları bulunan 4 şüphelinin dün akşam saatletinde bindikleri bir otomobil ile Kartal Dragos’ta yine bir hırsızlık olayı için harekete geçtiği değerlenirilerek takip etkinleştiriildi. Takip altındaki 4 şüpheli araçlarından inio soygun amaçlı bir evin kapısını ve penceresini kanırtıp zorladığı anda ekipler harekete geçti. Polisin geldiğini gören ve 4 azılı hırsız ekiplere silah çekip ateş edince, silah kullanmak zorunda kalan polis çıkan çatışmada içlerinden birisini vurarak diğeri 3 ünü ise sağ ele geçirmeyi başardı. Yaralanan hırsızlık şüphelisini hastaneye kaldırıp tedavi altına alan polis diğer 3 şüphesiyle birlikte el koyup emniyete götürdüğü şahıslara ait aracı incelemeye aldı.

Üzerlerinde 2 tabanca ele geçirilen ve emniyette sorguya alınan şüphelilerin kabarık olan sabıka ve emniyet kayıtlarının yanısıra bir çok faili meçhul ve faili firar ev ve işyeri hırsızlık olaylarınınn faili oldukları öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Evine Giren Hırsızlar Yakalandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yapılmış, hırsızlarla girilen çatışmada 1’i yaralı toplam 4 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.”

http://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-bartholomeosun-evine-giren-supheliler-sucustu-yakalandi-6088842

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...