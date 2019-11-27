AB yetkilisi Ermenistan’da yatırım yapmak için 3 sebep saydı

Avrupa Komisyonunun Genişleme ve Komşuluk müzakere müdürlüğünün doğu komşuluk meselelerinden sorumlu müdür Laurence Meredith Ermenistan’da yatırım yapmak için üç ayrı sebep belirtti.

“Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması”nın 2’inci yıldönümü münasebetiyle 26 Kasım tarihinde düzenlenen basın toplantısı sırasında AB yetkilisi Ermenistan’da yatırım yapmak için 3 sebep saydı.

Laurence Meredith’e göre birinci sebep Ermenistan Başbakanı ve Hükümeti tarafından yolsuzluğu gidermek adına yapılan reformlardır, ikincisi Ermenistan’ın yenilikçi bir ülke olması ve üçüncüsü Ermenistan gençleri çok zekidir ve ülkenin geleceği onlara emanettir, dolayısıyla gençler üzerine de yatırım yapmak verimli olacaktır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/27/AB-Ermenistan/170433

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