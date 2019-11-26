Ünlü Rock Grubu Akdamar’ın Hüzünlü Efsanesine Klip Çekti

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Ünlü Türk Rock Grubu Manga’nın son albümündeki ‘Yad Eller’ Klibinde Akdamar’ın Hüzünlü Efsanesi anlatıldı.

VanEkspres – Ünlü Türk Rock Grubu Manga’nın son albümündeki ‘Yad Eller’ Klibi, Akdamar Adasınndaki keşişin kızı Tamara’ya olan aşkı için Vangölünün azgın dalgalarında canını veren Gevaşlı çobanın hüzünlü efsanesini anlatıyor. Türk Alternatif Rock Müziğin Mtv Ödüllü öncü gruplarından maNga, yayınladığı üç şarkıdan oluşan maNgaX maxi single’ının ilk klibini Yad Eller isimli şarkıya çekti. Yayınlandıktan sonra büyük ilgi gören Yad Eller şarkısının klibinin ilginç bir hikayesi var. Yönetmenliğini Müge Manuş’un üstlendiği klipte, Van Gölü’nde bulunan Akdamar Adası efsanesi anlatılıyor. Zamanında adada yaşayan Ermeni baş keşişin güzeller güzeli kızı Tamara ile adanın çevresinde yaşayan bir çobanın hüzünlü aşk hikayesinin işlendiği klipte, çobanın Tamara’ya olan aşkı için Vangölünün azgın sularında canını vermesi ve Tamara’nın da ardından gölün sularına kendini bırakarak iki aşık gencin boğulma efsanesi konu alınıyor. Vanlınihathoca

Akdamar Efsansi

Akdamar Efsanesi Nedir?

Vaktizamanında bu adada yaşayan Ermeni baş keşişin, güzelliği dillere destan Tamar adında bir kızı vardır. Adanın çevresindeki köylerde çobanlık yapan bir genç bu kıza âşık olur. Genç çoban Tamar’la buluşmak için her gece adaya yüzer. Tamar ise her gece, karanlıkta yerini belli etmek için onu bir fenerle bekler.

Bundan haberdar olan kızın babası, fırtınalı bir gecede elinde fenerle adanın kıyısına iner ve sürekli yer değiştirerek gencin boşuna yüzüp, gücünü yitirmesine sebep olur.

Yüzmekten gücünü yitirip, yorulan genç çoban boğulur ve boğulmadan önce son nefesiyle “Ah Tamar!” diye haykırır. Bunu duyan kız da hemen ardından kendini gölün sularına bırakır. O günden sonra ada Ah Tamar! ismi ile anılmaya başlanır.

http://www.vanekspres.com/magazin/unlu-rock-grubu-akdamarin-huzunlu-efsanesine-klip-cekti-h14630.html

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