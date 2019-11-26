Ermenistan’ın teklifiyle UNESCO jübile takvimine iki isim dahil etti

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen UNESCO Genel Konferansının 40. oturumunda Ermeni meşhur besteci Aleksandr Spendiaryan’ın 150’inci ve Türkiye’nin Tekirdağ şehrinde dünyaya gelen, Ermeni Soykırımı hakkında filimleriyle de ünlü olan Ermeni film yönetmeni Henri Verneuil’in (Aşot Malakyan) 100’üncü doğum yıldönümlerini Ermenistan’ın önerisiyle UNESCO jübile takvimine dahil etmeye karar verildi.

Ermenistan Cumhuriyeti tarafından başvurular ortak ülkelerin desteğiyle yapıldı.

Özellikle besteci Aleksandr Spendiaryan’ın 150’inci doğum yıldönümü takvime dahil etme önerisi İran, Rusya ve Gürcistan tarafından desteklendi, Henri Verneuil ile ilgili teklife de Fransa ve İtalya destek verdiler.

1998 yılından bugüne kadar Ermenistan’ın teklif ettiği 25 tane jübile yıldönümü UNESCO tarafından kabul edilmiştir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/26/Ermenistan-UNESCO/170310

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