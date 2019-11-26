Ermeni Futbol Yıldızı: ”Sahaya dönmek için sabırsızlanıyorum”

Ermenistan Futbol Milli Takımı kaptanı ve Roma’nın orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan sahaya dönmek için sabırsızlandığını yazdı.

Mkhitaryan Twitter’de şunları yazdı: “Ben antrenmanlarıma başladım ve hiç durmadan devam ediyorum. Sahaya dönmek için sabırsızlanıyorum.”

Daha önce sakatlık geçirdiği Mkhitaryan’ın iyileştiği ve 28 Kasım tarihinde düzenlenecek olan Roma ve İstanbul Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkabileceği öğrenildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/26/Mkhitaryan-Roma/170393

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...