Henrikh Mkhitaryan’ın sahaya dönüşü Türkiye’de olacak

Ermenistan Futbol Milli Takımı ve Roma’nın orta saha oyuncusu henrikh Mkhitaryan sakatlıktan dolayı ne Ermenistan Milli takımı, ne de Roma’nın son maçlarına katılamıyordu.

Avrupa Ligi grup maçlarının 5’inci turunda Roma İstanbul Başakşehirle karşı karşıya gelecek. Türkiye’de oynanacak maçta Hanrikh Mkhitaryan’ın uzun süren sakatlıktan sonra sahaya çıkması bekleniyor. Roma ve İstanbul Başakşehir 28 Kasım tarihinde karşılaşacaklar.

Eğer Roma yenilirse grupta birinci olma şansını yitirmiş olacak.

Roma teknik direktörü Paulo Fonseca’nın bu önemli maçta Ermeni futbol yıldızını sahaya çıkarması bekleniyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/25/Henrikh-Mkhitaryan-Roma-Türkiye/170236

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