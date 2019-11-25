Ermeni gazatecilerin Azerbaycan ziyaretinde neler yaşandı?

Azerbaycan’ı ziyaret eden Ermenistan’lı gazeteciler Gence, Kuba şehirlerine ve Bakü’deki Ermeni kilisesine gittiler.Fakat kilise kütüphane binası olarak şimdi kullanılıyor. Onlar sıradan vatandaşlarıyla da görüştüler.

Ermenistan’daki ‘Şant’ (Yıldırım) televizyon kanalının program sunucularından Artyom Yerkanyan Azerbaycan’lı ve Ermenistan’lı gazetecilerin bu karşılıklı ziyaretleri tarihi olarak adlandırdı.

Gazeteci ayrıca Azerbaycan ziyaretinden kendi izlenimlerini anlattı.

17-21 Kasım tarihleri arasında gazeteciler değişimi çerçevesinde Ermenistan ve Karabağ’ı (Artsakh) temsil eden gazeteciler Azerbaycan’ı, Azerbaycanlı gazeteciler ise Ermenistan’ı ziyaret ettiler.

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının desteğiyle ilk defa böyle bir şey gerçekleştirildi. Artsakh Cumhuriyetinin (Karabağ) de bu projeye dahil edilmesi büyük önem taşıyordu, çünkü hem Artsakh’ı temsil eden gazeteci Azerbaycan’a gitti hem de Azerbaycanlı gazeteciler Artsakh’ı ziyaret ettiler. Artsakh Dışişleri Bakanlığı Azerbaycanlı gazetecilerin ziyaret programını oluşturmuştu.

Azerbaycan’da sıradan vatandaşlarıyla da görüştüklerini anlatan Artyom Yerkanyan bir mağaza çalışanının Ermenistan’dan geldiklerini öğrenince şok olduğunu, fakat herhangi olumsuz bir tepki göstermediğini söyledi.

Radikal tutumuylu bilinen ‘Dağlık Karabağ Azerbaycanlı toplumu’ sivil örgütü temsilcileriyle de yapıcı bir ortamda görüştüklerini dile getiren Yerkanyan bunun dışında bir kısmı gizli olmak üzere birçok görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ermeni gazeteciler Gence ve Kuba şehirlerini de ziyaret ettiler. Onların güvenliği Yerkanyan’a göre çok üst seviyede korunuyordu.

Aynı şekilde Ermenistan ve Karabağ’ı ziyaret eden Azerbaycanlı gazeteciler sorunsuz bir şekilde iki ülkede de görüşmeler gerçekleştirdi.

Azerbaycan’dan Ermenistan ve Karabağ’a gelen gazeteciler arasında Trend haber ajansının Baş Editörü Elçin Valiyev, 1news.az haner sitesinden gazeteci Elşan Rustamov ve Vestnik Kafkaza ib Azerbaijan muhabiri Orhan Yolçuyev vardı.

Ermenistan ve karabağ’dan Azerbaycan’a giden gazetecile arasında ise Ermenistan’dan Artyom Yerkanyan ve Davit Alaverdyan vardı, Karabağ’ı ise Edgar Elbakyan temsil ediyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/25/Ermeni-gazateciler-Azerbaycan-Karabağ/170123

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