Paşinyan’a sorular soran “blogger”in, Azerbaycan’ın özel güvenlik servisi çalışanı olduğu öğrenildi

20 Kasım’da Milano Ermeni Apostolik Kilisesi’nde Ermenistan Başbakanı’na sorular sorarken Azerbaycan’lı blogger olarak kendini tanıtan Ata Abdulayev’ın pek de blogger olmadığı ortaya çıktı.



“Baghramyan 26” Telegram kanalının elde ederek yayınladığı bilgiye göre Abdullayev, Azerbaycan’ın özel güvenlik servisi çalışanıdır ve ülkenin başkenti Bakü’de yaşanan son muhalif protestoların dağıtılmasına katıldı.

Hatırlanacağı üzere, 20 Kasım’da Milano Ermeni Apostolik Kilisesi’nde Ermeni toplumu ile Nikol Paşinyan’ın bir araya gelidiği sırada killiseye giren bir Azerrbaycn’lı, blogger olduğunu iddia ederek Karabağ ile ilgili taleplerde bulunmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/21/Azerbaycan-Paşinyan-Milano-Abdulayev/169930

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