Birlik ve beraberlik mangalı

Yeşilköy Ermeni İlkokulu eski öğrencileri, toplumda oluşan ayrıştırmayı ortadan kaldırmak adına, “birlik beraberlik mangalı” çağrısında bulundular.

Yeşilköy Ermeni İlkokulu eski öğrencileri, toplumda oluşan kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi, ön yargıları kırmak ve birlik beraberlik adına bir mesaj yayınladı. Eski öğrenciler kaygılarını dile getirirken, toplumda yaratılmak istenen bu soğuk rüzgarın yok edilmesi gerektiğine dikkat çektiler. Yeşilköy Ermeni İlkokulu eski öğrencileri, birliğin ve beraberliğin, kırılmaz ve kopmaz bir zincir olduğunu, tüm Dünya’ya göstermek adına mangal etkinliği çağrısında bulundular. Öğrenciler yapılan çağrıda “Cemaatimizin Değerli Üyeleri ; Türkiye Ermenileri Patrikliği 85. Patrik seçimi dolayısı ile toplumumuzda oluşan kutuplaşmadan yaratilmak istenen ötekileştirmeden Yeşilköy Ermeni İlkokulu eski öğrencileri olarak kaygı duymaktayız. Hepimiz dostuz , arkadaşız , akrabayız , kardeşiz… Seçimden sonra sonuç ne olursa olsun birlikte olacağız ve geleceği çocuklarimiz için birlikte inşa edeceğiz. Tüm topluma örnek olabilmesi adına bu seçimde hangi düşünceyi benimsemiş olursanız olun artık renklerin bütünleşme zamanı. Gelin 22 Kasim Cuma akşamı saat 20:00’de okulumuzun bahçesinde mangalımızı birlik ve beraberliğe yakalim.” ifadelerine yer verildi.

https://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/birlik-ve-beraberlik-mangali-h144366.html

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