Arto olarak bilinen Harutyan Dalga kimdir?

Magazin dünyasının en sivri dilli isimli ünlüleri arasında yer alan Arto ya da gerçek adıyla Haruytan Dalga, basında yer alan haberlerin ardından gündem olmaya devam ediyor. 90’lı yıllarda oldukça popüler bir isim olan Arto, şimdiler pek ortalarda görülmüyor. Peki, Arto olarak bilinen Harutyan Dalga kimdir?

Aslen Ermeni olan ve sahne adıyla tanınan Arto, 1966 yılında İstanbul‘da dünyaya geldi. Gerçek adı Harutyan Dalga’dır.

Lisansını 2010 – 2013 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde tamamlandı.

1997 yılından itibaren sahnelerde çıkmaya başlayan Arto, bir gece kulübü sahibidir. Sivri çıkışlarıyla bilinen Arto, Yıldız Tilbe, Emre Kaya ve Güven Baran gibi isimlerle çalışmıştır.

http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/arto-olarak-bilinen-harutyan-dalga-kimdir-41379392

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