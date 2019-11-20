Diyarbakır’da Hristiyan Cinayeti

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde yaşayan Güney Kore vatandaşı kilise görevlisi Jinwook Kim, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Diyarbakır polisi, cinayetin zanlısı olarak 16 yaşındaki bir çocuğu yakaladı. Emniyet yetkilileri olayın Kim’in telefonunu gasp amacıyla gercekleştiğini açıkladı.

Hristiyan Haber’in ulaştığı kaynaklar Jinwook Kim’in kalbinden 2 bıçak darbesi, sırtından da bir bıçak darbesi aldığını belirterek bunun bir gasp değil kasıtlı cinayet olabileceğini söyledi. Gaspçıların karın bölgesine bıçakla saldırdığını ve istediğini aldıktan sonra kaçarak uzaklaştığını, kaçmak isteyen mağdurları sırtından bıçaklamadıklarını söyleyen kaynak, soruşturmada gasp değil cinayet üzerinde durulması gerektiğini ifade etti.

İKİNCİ ÇOCUĞU HAFTAYA DOĞACAK

19 Kasım gecesi geç saatlerde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana gelen olayda Güney Kore vatandaşı Jinwook Kim yaşamını yitirdi. 112 ekiplerinin olay yerinde müdahale ederek Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Kim, hastanede yaşamını yitirdi.

41 yaşındaki Kim’in evli ve bir çocuk babası olduğu ve hamile olan eşinin de gelecek hafta ikinci çocuklarını doğuracağı öğrenildi. Güney Kore vatandaşı Jinwook Kim’in 5 yıldır Türkiye’de kilise hizmetinde çalıştığı ve 8 ay önce Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a taşınarak buradaki kilisede görev yaptığı bilgisine ulaşıldı.

https://www.hristiyanhaber.net/2019/11/20/diyarbakirda-hristiyan-cinayeti/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...