Katolik rahibe başörtüsünü çıkarmadığı için huzurevine alınmadı

Fransa’da belediye tarafından yönetilen huzurevi, 70 yaşını geçtiği belirtilen Katolik bir rahibeyi başörtüsü ve kıyafeti nedeniyle kabul etmedi.

Huzur evinde yaşamak için talepte bulunan kadının isteği ilk aşamada karşılanmadı. Aylar sonra verilen cevapta ise “Talebiniz kabul edildi ancak laiklik ilkeleri çerçevesinde herkesin huzur içinde yaşaması için herhangi bir dine yönelik işaret taşımamanız gerekiyor.” ifadeleri kullanıldı.

Hayatı boyunca rahibe olarak görev yapan söz konusu kadın rahibe, kendisine dayatılan şartları kabul etmeyerek kilisenin yardımı ile bir daire tuttu. Vesoul Kilisesi yetkilileri kadının zor günler geçirdiğini belirterek, “Hristiyanlık karşıtı” bir tutum sergilendiğini belirtiyor. Vesoul belediyesinde bulunan bir rahip yayımlanan kilise dergisinde, “Başörtünün birilerine zarar verebileceğini düşünmüyorum, çünkü boyun eğme işareti değil daha çok inanç meselesi”. ifadelerini kullandı.

Belediyenin Sosyal Eylem Merkezi yetkilileri ise, “Söz konusu kadın herkes için aynı olan kurallarımıza uymak istemedi” dedi.

https://tr.euronews.com/2019/11/19/katolik-rahibe-basortusunu-cikarmadigi-icin-huzurvevine-alinmadi

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