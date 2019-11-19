Fransansız seyahat şirketinin oluşturduğu önde gelen 10 rota arasında Ermenistan birinci sıradadır

“Evaneos” Fransız tur şirketi 2020 yılının top 10 rotasının listesini oluşturdu. Bu listede Ermenistan birinci sırada yer alıyor.

Rtbf.be sitesi 2019 yılının son tatil imkanından faydalamak isteyen ve Yılbaşı tatiline hazırlananlar için “Evaneos” tur şirketi tarafından top rotalar listesi oluşturulduğunu aktarıyor.

The Daily of Tourism’in önerdiği listesinde Ermenistan önde gelen rotalar arasında birinci sırada yer alıyor.

Ermenistan hakkında sitede yer alan metinde “Charles Aznavour’un kökeninin geldiği ülke çok farklı turistleri kendine çekmek için yeterince imkanlara sahip. Hem güzel kiliseler görmek isteyenler, hem de açık ufuklar arayanlar istediklerini burada bulabilir. 2020 yılı medeniyetler kavşağını keşfetme yılı olacak” ifadeler kullanıldı.

Önerilen rotalar arasında Ermenistan dışında Özbekistan, Ürdün, Şili, Uganda, Madagaskar, Etiyopya, Filipinler ve Yeni Zelanda da var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/19/Fransansız-seyahat-Ermenistan/169644

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