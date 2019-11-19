Bana hala “siz Erdoğan’ı mı destekliyorsunuz” diye soruyorlar

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Soner Yalçın

Elindeki “Kara Kutu-Yüzleşme Vakti” kitabında Erdoğan’ın küresel ilaç şirketlerine nasıl boyun eğdiğini yazıyorum; ama okuyucu hâlâ “siz Erdoğan’ı mı destekliyorsunuz” diye soruyor!

Siyaset…

İnsanoğlu bu sözcüğü 14. yüzyıldan sonra kullanmaya başladı.

Devlet işlerini düzenleme ve yürütmekle ilgili özel görüş veya anlayışı ifade eder siyaset. Genel anlamıyla hedefi; insanları etkilemektir. Kuşkusuz… Her döneme, her topluma göre etkileme biçimleri farklılık gösterir.

Siyaset akıl işidir; aklı kullanma sanatıdır.

Ülkenin kahir ekseriyetinin/ezici çoğunluğunun sevdiği Atatürk’ü 10 Kasım‘da eleştirirseniz, politikacı olarak aklınızla değil, duygunuzla konuştuğunuzu sergilersiniz!

Evet Erdoğan’dan bahsediyorum; 10 Kasım günü alfabe eleştirisi yapması, duygusal ezberinin Soğuk Savaş döneminde kaldığını gösteriyor! İngiliz-ABD gölgesinde “yeşertilen/yeşillendirilen” ulusalcılık-milliyetçilik karşıtı siyaset hissinden kendini kurtaramıyor.

Biliyoruz: Atatürk’ü hiç sevmiyor. Bir Müslüman ülkede insanlar nasıl olur da Atatürk’e aşkla bağlanır kavrayamıyor. Hırslanıyor. Anıtkabir’e gitmeyi hiç istemiyor. Ama Atatürk karşıtı görünmenin siyaseten kendine çok zarar vereceğini biliyor. “Atatürk” demeyip sandık uğruna törenlere katlanıyor! Bu sebeple… Ulusal yas ve milli bayramlarda mutlaka gereksiz çıkış yapıyor.

Soru şu:

Erdoğan’ın bu köhne politik anlayışını bilmemiz, AKP iktidarının her yaptığına “tu kaka” dememize mi sebep olmalı? Böyle bir siyasi tutum doğru mu?

DİDİŞMEKTEN İBARET

Yazdım. Erdoğan’a seslendim: On gün sonra Kuzey Suriye’ye askeri operasyon yapacağınızı biliyorsunuz ama BM toplantılarında PKK/PYD’nin terör faaliyetlerini değil, Mursi‘yi anlatıyorsunuz!

Son ABD gezilerinde gördük; akılları başlarına geldi; PKK/PYD içyüzünü anlattılar, Amerikan kamuoyuna gerçekleri ilettiler. Doğrusunu yaptılar.

Yazdım. “Tabii ki Erdoğan Trump ile görüşmeye gitmelidir” dedim. Kötü mü oldu? Sözde Ermeni soykırım tasarısı bile geri çekildi…

İşte… Ben bunları yazdım diye, “Kara Kutu-Yüzleşme Vakti” kitabımın imza gününde okuyucu “Erdoğan destekli (!)” yazılarımın sebebini soruyor.

Dedim ki:

Siyaset “toptancılık” değildir.

https://odatv.com/bana-hala-siz-erdogani-mi-destekliyorsunuz-diye-soruyorlar-19111936.html

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