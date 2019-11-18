Kilise öğretisine ‘ekolojik günah’ dahil ediliyor

Papa Francis, Katolik Kilisesi’nin resmi eğitimine ekolojik günahların tanımının dahil edileceğini duyurdu. Ekolojik suçun barışa karşı işlenen suçlar arasına alınması gerektiğini söyledi.

Katolik Kilisesi ruhani lideri Papa Francis, katıldığı konferansta Katolik Kilisesinin resmi eğitimine ekolojik günahların tanımını dahil etme planları olduğunu açıkladı.

Uluslararası Ceza Hukuku Birliği üyeleri tarafından 13-16 Kasım arasında Roma’da düzenlenen “Ceza Adaleti ve Kurumsal İşler” temalı konferansta konuşma yapan Papa, katılımcılara “Katolik Kilisesi’nin ilmihalinde ekolojiye karşı günahı, ortak evimize karşı ekolojik günahı tanıtmalıyız” dedi. Öneri, Amazonlar için Piskoposlar Sinodu’nda gerçekleşen toplantıda Kilise’ye sunulmuştu.

‘Nazicilik kendini tekrar ediyor’

Papa Francis konuşmasında, şiddet ve nefret eylemlerini haklı çıkarmak için yasa ve yasaların kötüye kullanılmasını da kınadı. Papa, bugünün kullan-at kültürünün yanı sıra diğer “psiko-sosyal etkenlerin” sinsice “nefret kültürünü” teşvik ederek, ortak yarara tehdit oluşturduğunu söyledi ve bu tehditlerin genellikle “Nazizm’e özgü semboller ve eylemler” şeklini aldığını ekledi. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“İtiraf etmeliyim, düzenden sorumlu olan bir kişi veya hükümette bazı konuşmalar duyduğumda, bana Hitler’in 1934 ve 1936’daki konuşmalarını hatırlatıyor. Şu anda Yahudileri, çingeneleri eşcinsel yönelimleri olan kişileri yargılamaları Naziliği hatırlatıyor. O zamanlar olan şeyler bugün tekrar ortaya çıkıyor.”

Barışa karşı beşinci suç: Ekolojik suç

Papa, “ceza sistemiyle sosyal sorunları çözdüğünü iddia eden cezalandırma yönteminin çalışmadığını söyleyen Papa, bunun yerine, “genellikle kurumların sorumlu olduğu belli davranışların cezasız kalmaması için temel adalet duygusunun uygulanması gerektiğini” söyledi.

Papa, bu suçların başında hava, toprak ve su kaynaklarının büyük ölçüde kirlenmesi, flora ve faunanın büyük çapta imhası ve çevre yıkımı üretebilecek herhangi bir eylem veya bir ekosistemi yok etmek gibi ekolojik suçların yer aldığını belirtti. Papa Francis, uluslararası toplumu da ekolojik suçları “barışa karşı beşinci bir suç kategorisi” olarak tanımlamaya çağırdı.

1998 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Roma Statüsü’ne göre, şu anda kurulan dört temel uluslararası suç arasında insanlığa karşı suçlar, soykırım, savaş suçları ve saldırganlık suçları yer alıyor.

Ekolojik günahın tanımı yapıldı

Konferans katılımcılarını seslenen Papa, “Bu vesileyle ve sizin aracılığınızla ortak evimizin yeterli yasal korunmasını sağlama çabalarına yardımcı olmak için bu sektördeki tüm liderlere ve temsilcilere başvurmak istiyorum” dedi.

Sinod’un son belgesinde, piskoposlar ekolojik günahı “kendini kirlilik eylemleri ve alışkanlıklarında ve çevrenin uyumunun tahrip edilmesinde ortaya çıkaran Tanrı’ya ve gelecek nesillere karşı günah olarak” tanımladılar.

Papa, “Bunlar, elde edilmesi zor ancak herkesin iyiliği için gerekli olan değerlerdir” dedi. “Ütopya olduğunu düşünmüyorum, ancak bu büyük bir zorluk. Medeni birlikteliğimizin sorunlarını rasyonel, barışçıl ve demokratik bir şekilde ele almak istiyorsak, hepimizin çözmesi gereken bir meydan okuma” ifadelerini kullandı.

(kaynak: cnstopstories.com)

https://yesilgazete.org/blog/2019/11/18/kilise-ogretisine-ekolojik-gunah-dahil-ediliyor/

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