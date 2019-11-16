Bulgaristan U19 – Ermenistan U19 maçı CANLI İZLE (16.11.2019)

Bulgaristan U19 takımı, Ermenistan U19 ile karşılaşıyor. Bu Avrupa U19 Şampiyonası maçını CANLI YAYINLA izlemek mümkün.

16 Kasım 2019 (bugün) saat TSİ 13:00’de başlayacak olan maçın yayıncı kanalı merak ediliyor. Ermenistan U19 Bulgaristan U19 maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden “Ermenistan U19 Bulgaristan U19 canlı izle” ve “Ermenistan U19 Bulgaristan U19 maç yayını” aramalarını yapmaya başladı bile. Taraftarlar, Ermenistan U19 Bulgaristan U19 maçını şifreli ve şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. Ermenistan U19 taraftarları için Ermenistan U19-Bulgaristan U19 maçı şifresiz canlı izleme şeklinde aradığı bilgiler bu haberimizde mevcut.

Ancak bu maçı Türk kanalları aracılığı ile izleyebilmek mümkün değil. Türkiye’den hiç bir kanal ve platform bu maçı yayın akışı içine almadı.

https://www.ajansbesiktas.com/bulgaristan-u19-ermenistan-u19-maci-canli-izle-16-11-2019-50192h.htm

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