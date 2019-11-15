AKP’li başkandan Trabzonlu kadına: Sizi biz Müslüman yaptık

Tepkiler üzerine Güngör’den, ‘şaka yaptım’ açıklaması geldi

Maraş kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzonlu olduğunu belirten bir kadınla yaptığı sohbet sırasında “Sizi biz Müslüman yaptık” dedi.

Bu söz üzerine kadın şaşırarak, “Ne demek yani o?” yanıtını verdi ve tepki gösterdi. Birçok yerel gazete ve televizyonda yer alan görüntülerin ardından Güngör’e çok sayıda tepki geldi.

Bunun üzerine sosyal medyada bir açıklama yapan Hayrettin Güngör, sözleri nedeniyle özür diledi. “Bazen biz de böyle hatalara düşebiliyoruz” diyen sözlerinin ‘şaka ve espri mahiyetinde olduğunu’ ve ‘çarpıtılarak amacı dışında aktarıldığını’ söyledi. Güngör, “Trabzonlu kardeşlerimden özür ve helallik diliyorum” dedi.

​TRABZON BELEDİYE BAŞKANI: HATASINI GÖRDÜ

Güngör ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu da aradı. Başkan Zorluoğlu görüşmenin detaylarını, ”Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı eski bir dostumdur. Dün akşam üzgün olduğunu söyledi. Sokakta Trabzonlu bir hemşerimizle konuşurken boş bulunduğunu, maksadını aşan sözler söylediğini ifade etti ve özür diledi. O da eksiğini hatasını gördü, bazen biz de böyle hatalara düşebiliyoruz. Maksadının bu olmadığını biliyorum. Niyetlere bakmak lazım. Niyetinin halis olduğunu biliyorum. Maraş bizim kardeş şehrimiz ve inşallah bizim dönemimizde hem (Maraş’taki) Trabzon Caddesi hem de (Trabzon’daki) Maraş Caddesi’yle ilgili özel projemiz var. Ufak bir yol kazası diyelim ve üzerinde çok durmayalım diye öneriyorum” ifadeleriyle anlattı.

https://www.demokrathaber.org/guncel/akp-li-baskandan-trabzonlu-kadina-sizi-biz-musluman-yaptik-h120644.html?fbclid=IwAR1Z5DI5kx0YAXKadB7txuIbJw3JKctofs0r96LmLFZOEqOY5ixqE1yxhiQ

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