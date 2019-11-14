Paylan’dan Ermeniler’e göçmen diyen Erdoğan’a tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ABD Diyanet Merkezi’ni ziyaretinde yaptığı konuşmada Ermenistan için “Daha dünün devleti” diyerek Ermeniler için ise “Bundan önce değişik yerlerde göçmen olarak dolaşırlardı, Türkiye’de de aynı şekilde göçmen olarak yaşarlarken zorunlu tehcir yaşandı” ifadelerini kullanmıştı.

HDP Ermeni Milletvekili Garo Paylan Erdoğan’a cevaben yazdığı Tweet’te şu ifadelere yer verdi;

“Ermeni halkı, diğer halklarla birlikte binlerce yıl bu topraklarda yerleşik yaşadı. Yaşadığı bütün şehirlerde medeniyet üretti.

Ermeniler göçmen olarak dolaşırken sürmüşler…

Yazıklar olsun!

Soykırım yok diyen Erdoğan, soykırım güzellemesi yapıyor”.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/14/Paylan-Ermeniler-Erdoğan/169405

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